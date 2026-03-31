Lo que tu cuello dice sobre tu salud: Descúbrelo aquí

El tamaño del cuello podría convertirse en una nueva señal de alerta para detectar problemas de salud antes de que aparezcan síntomas visibles. Especialistas han señalado que la circunferencia cervical puede ofrecer pistas sobre el riesgo de padecer enfermedades como diabetes, hipertensión o apnea del sueño.
Durante años, indicadores como el Índice de Masa Corporal (IMC) o la medición de la cintura han sido utilizados para evaluar el estado físico de una persona. Sin embargo, estudios recientes sugieren que medir el cuello puede complementar estos parámetros, ya que permite detectar la acumulación de grasa en la parte superior del cuerpo, la cual está relacionada con problemas metabólicos y cardiovasculares.
De acuerdo con especialistas, un cuello más grueso de lo habitual podría indicar exceso de grasa corporal y un mayor riesgo de desarrollar síndrome metabólico, colesterol alto, hígado graso o diabetes tipo 2. También se ha relacionado con apnea del sueño, un trastorno que provoca interrupciones en la respiración mientras se duerme y que puede afectar la salud del corazón.
Los expertos señalan que la medida promedio de la circunferencia del cuello suele situarse entre 33 y 35 centímetros en mujeres y entre 37 y 40 centímetros en hombres. Cuando estos valores se superan significativamente, podrían existir señales de alerta que justifican una evaluación médica más detallada.
Más detalles de tu cuello
Por otro lado, un cuello demasiado delgado también podría estar asociado a deficiencias nutricionales, anemia o problemas relacionados con la glándula tiroides, lo que demuestra que tanto el exceso como la falta de tejido en esta zona pueden aportar información. Los investigadores explican que la grasa acumulada alrededor del cuello puede ser metabólicamente activa, lo que significa que influye en los niveles de glucosa, colesterol y presión arterial.
Esto convierte a esta medición en una herramienta sencilla que puede ayudar a identificar riesgos de salud de manera temprana. Aunque medir el cuello no sustituye los chequeos médicos tradicionales, los especialistas recomiendan considerarlo como un indicador adicional dentro de una evaluación integral.