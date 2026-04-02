Eventos astronómicos de abril y mayo 2026

Los meses de abril y mayo de 2026 prometen ser un periodo fascinante para los amantes de la astronomía, con varios eventos celestes que captarán la atención tanto de observadores aficionados como expertos.
Durante estas semanas, el cielo nocturno ofrecerá una combinación de fenómenos como lluvias de estrellas, fases lunares destacadas y la presencia visible de planetas brillantes.
Abril
Entre el 22 y 23 de abril, uno de los eventos más esperados será la lluvia de estrellas Líridas, conocida por sus destellos rápidos y ocasionales bolas de fuego.
Además, las noches estarán marcadas por interesantes alineaciones planetarias que permitirán observar a simple vista a cuerpos como Venus, Marte o Júpiter en distintos momentos.
Cabe destacar que el mes abre con una luna llena (2 de abril).
Mayo
Mayo continuará el espectáculo con la lluvia de estrellas Eta Acuáridas, entre el 6 y 7 de ese mes, asociada al cometa Halley, que suele ofrecer un mayor número de meteoros por hora, especialmente en cielos oscuros.
También será un buen momento para apreciar la transición hacia noches más cortas en el hemisferio norte, mientras las constelaciones de primavera dominan el firmamento.
Además, el 31 de mayo habrá una luna llena y una "Luna Azul". Dado que esta es la segunda luna llena del mismo mes, a veces se la denomina "Luna Azul", un raro evento del calendario que solo ocurre una vez cada pocos años.
En conjunto, estos meses brindarán múltiples oportunidades para mirar al cielo y reconectar con la majestuosidad del universo.