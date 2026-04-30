Cómo League of Legends Mejora Tus Habilidades Mentales

Un nuevo estudio científico trae una perspectiva totalmente distinta sobre el fenómeno de League of Legends, uno de los videojuegos más populares de la última década.
Recientes hallazgos del instituto MDPI demuestran que jugar League of Legends potencia habilidades mentales clave como la atención, la memoria y la toma de decisiones rápidas.
Esto contradice la imagen negativa sobre la competitividad y la presión social que rodean tradicionalmente al título, abriendo el debate sobre su impacto real en el desarrollo cognitivo.
Durante años, League of Legends destacó por su alto nivel competitivo y una comunidad intensa, pero la reciente investigación lo sitúa como un verdadero gimnasio para la mente.
Investigadores sostienen que cada partida funciona como un ejercicio mental exigente, obligando a los jugadores a combinar reflejos, control emocional y estrategia constantemente. La necesidad de monitorizar múltiples variables, desde la posición de los rivales hasta el uso oportuno de habilidades, convierte cada sesión en un desafío donde el cerebro nunca descansa.
Mejoras cognitivas comprobadas: atención, memoria y toma de decisiones
El estudio señala tres áreas en las cuales los jugadores regulares de este MOBA experimentan mejoras notorias:
- Atención selectiva, que facilita filtrar información irrelevante aun cuando el entorno virtual presenta múltiples estímulos simultáneos.
- Memoria de trabajo, fundamental para recordar datos breves como enfriamientos de habilidades o patrones de los oponentes.
- Toma de decisiones bajo presión, considerada una habilidad central en League of Legends por el impacto que cada movimiento puede tener en el resultado final.
Uno de los aspectos que más destaca la investigación es cómo League of Legends exige mucho más que simples destrezas mecánicas: requiere planificar y actuar con precisión en tiempo real. Esta combinación de pensamiento y acción eleva la carga cognitiva y favorece el desarrollo de destrezas mentales difíciles de entrenar en otros contextos.