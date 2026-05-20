Cafetería Guatemalteca: Mejor en Estudio Top of Mind 2026

En un mercado cada vez más competitivo, Starbucks Guatemala logró el primer lugar en la categoría Cafetería y Coffee Shops del estudio Top of Mind 2026. El reconocimiento identifica a las marcas más recordadas y presentes en la mente de los consumidores centroamericanos, convirtiéndose en un importante indicador de posicionamiento y preferencia.
La distinción refleja cómo la marca ha logrado mantenerse relevante más allá del producto, apostando por experiencias que acompañan diferentes momentos del día. Para muchos consumidores, sus espacios se han convertido en lugares para hacer una pausa en la rutina, sostener conversaciones, reunirse o simplemente disfrutar de un momento personal.
El posicionamiento alcanzado responde a una estrategia enfocada en el consumidor, donde convergen varios elementos clave. Entre ellos destacan la experiencia en tienda, la innovación constante en bebidas y alimentos, además de una cercanía cultural construida a partir de sabores e identidad local.
A ello se suman activaciones relacionadas con comunidad, cultura, música, running y estilo de vida, iniciativas que han fortalecido el vínculo con distintos públicos y que forman parte de una comunicación constante y coherente. Otro aspecto que ha contribuido a este resultado es la expansión de la cadena en distintas zonas del país, así como la interacción digital impulsada mediante Starbucks Rewards App.
Más del premio a la cafetería
Dicha herramienta permite a los usuarios acumular beneficios y mantener una relación más cercana con la experiencia de consumo. El estudio Top of Mind es considerado una referencia regional para medir recordación de marca, por lo que ocupar el primer lugar en la categoría de cafeterías representa un respaldo importante por parte de los consumidores.
"Este reconocimiento nos llena de gratitud porque refleja la conexión que hemos logrado construir con nuestros clientes en Guatemala", expresó el personero de la cafetería.
El ejecutivo agregó que ser la marca más recordada representa un impulso para continuar innovando y fortaleciendo una relación auténtica con quienes eligen acompañar sus jornadas con experiencias que van más allá de una bebida.