 Smartwatch con Diamantes que Causa Sensación
¿Cuánto cuesta? El smartwatch con diamantes que desata curiosidad

El mundo de los relojes inteligentes da un giro hacia el lujo con una edición que combina tecnología avanzada, materiales premium y detalles dignos de alta joyería.

El mercado de los smartwatch premium sigue evolucionando y ahora sorprende con una propuesta que mezcla elegancia, exclusividad y tecnología avanzada.  El nuevo Watch Ultimate Design Diamond Edition busca conquistar a quienes desean algo más que un reloj inteligente, apostando por un diseño sofisticado acompañado de funciones de salud, conectividad y aventura.

Este modelo destaca por integrar elementos de joyería de alta gama en su estructura, dejando claro que no se trata de un smartwatch convencional. El dispositivo incorpora materiales de lujo y acabados exclusivos que lo colocan en una categoría distinta dentro del segmento tecnológico.

Uno de los detalles más llamativos es su construcción con metal líquido basado en circonio, un material conocido por su resistencia y durabilidad. Además, cuenta con un cristal de zafiro diseñado para proteger la pantalla frente a rayones y desgaste diario.

La pieza también incorpora acabados en oro de 18 y 24 quilates, así como una corona chapada en oro que aporta un aspecto elegante y refinado. Su correa de titanio premium refuerza la idea de que este reloj no solo está pensado para ofrecer funciones inteligentes, sino también para convertirse en un accesorio de lujo.

¿El smartwatch más caro del mundo?

Pero el atractivo del reloj no se queda únicamente en su apariencia. El dispositivo mantiene el ADN tecnológico de la serie Ultimate con múltiples funciones avanzadas. Entre ellas se encuentran llamadas mediante eSIM, navegación GPS, almacenamiento local de música y controles por gestos que permiten responder llamadas o manejar aplicaciones sin tocar directamente la pantalla.

En el apartado de bienestar, el reloj ofrece una herramienta denominada Health Glance, capaz de generar un resumen rápido de métricas de salud en alrededor de un minuto.

Esto incluye monitoreo corporal y datos diseñados para ofrecer un vistazo general al estado físico del usuario. El precio también refleja su exclusividad. En algunos mercados europeos, esta edición premium supera los 3 mil euros, consolidándose como una propuesta dirigida a consumidores que buscan fusionar moda, lujo y tecnología en una sola pieza.

