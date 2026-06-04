 Smartphones Plegables: La Nueva Moda Tecnológica
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¡Smartphones con personalidad! Los plegables se convierten en la nueva moda tecnológica

Los teléfonos plegables están marcando tendencia en el mundo de la tecnología. Con diseños innovadores, inteligencia artificial y pantallas flexibles.

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Los smartphones plegables dejaron de ser una curiosidad tecnológica para convertirse en una de las tendencias más fuertes del mercado móvil.  En Guatemala, la llegada de una nueva generación de dispositivos demuestra que los usuarios buscan cada vez más equipos que combinen diseño, innovación y herramientas avanzadas de inteligencia artificial en un solo producto.

La nueva familia razr 70 Ultra, razr 70 y razr fold apuesta por una propuesta diferente: dispositivos que no solo destacan por su potencia, sino también por su personalidad.  Los acabados exclusivos, las pantallas flexibles y las funciones impulsadas por inteligencia artificial buscan atraer a quienes desean un teléfono que refleje su estilo de vida.

Durante años, los smartphones tradicionales dominaron el mercado, pero los plegables han comenzado a ganar terreno gracias a sus ventajas en productividad, entretenimiento y portabilidad.  El modelo más avanzado de la familia incorpora una pantalla externa de gran tamaño que permite utilizar múltiples aplicaciones sin necesidad de abrir el dispositivo, mientras que al desplegarse ofrece una experiencia similar a la de una tableta.

Uno de los aspectos que más llama la atención es la evolución de la durabilidad en los mismos.  Los nuevos equipos han sido diseñados para soportar años de aperturas y cierres diarios gracias a sistemas de bisagra mejorados, materiales reforzados y tecnologías de protección avanzadas.

Smartphones para todos los gustos

Incluso el nuevo razr fold incorpora cristal Gorilla Glass Ceramic 3, una innovación enfocada en ofrecer mayor resistencia. Cabe destacar que la inteligencia artificial también juega un papel clave en esta nueva generación.

Funciones como el resumen automático de notificaciones, sugerencias contextuales en tiempo real y herramientas avanzadas de edición fotográfica buscan simplificar la experiencia diaria de los usuarios.  Además, los dispositivos integran plataformas como Gemini, Copilot y Perplexity para ampliar las capacidades de búsqueda y productividad.

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En el apartado fotográfico, la apuesta es igualmente ambiciosa. Los modelos incluyen sensores de alta resolución, capacidades de grabación en 8K y sistemas de zoom avanzados respaldados por inteligencia artificial, permitiendo obtener imágenes más precisas y creativas.

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