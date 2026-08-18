El juguete sexual que provocó caos en Washington D.C.

Una insólita situación paralizó Washington D.C. la mañana del 12 de agosto de 2026, cuando un equipo de desactivación de bombas fue desplegado para atender una supuesta amenaza que resultó ser un juguete sexual.
El incidente, que mantuvo una importante avenida bloqueada por casi dos horas, subraya la rigurosidad de los protocolos de seguridad ante cualquier objeto sospechoso.
Todo comenzó alrededor de las 7:00 de la mañana, hora local, cuando la rutina matutina de la capital estadounidense se vio interrumpida.
Un tramo de Wisconsin Avenue fue cerrado al tráfico después de que testigos reportaran un paquete sospechoso en un cubo de basura, ubicado cerca de la estación de bomberos de Tenleytown.
La descripción inicial hablaba de un dispositivo electrónico azul oscuro con cables expuestos, una imagen que, en una ciudad siempre en alerta máxima, fue suficiente para activar un protocolo de respuesta de emergencia.
Inmediatamente, el Departamento de Policía Metropolitana de Washington D.C. movilizó a su equipo de desactivación de bombas, acompañado por una unidad canina K-9 especializada.
La avenida Wisconsin permaneció inaccesible durante casi dos horas, y varios carriles de calles adyacentes también fueron bloqueados. Esta situación generó una paralización casi total del tránsito en ambas direcciones, transformando la hora punta en un caos vehicular.
La "bomba" que era un juguete
Tras una minuciosa inspección por parte de los expertos en explosivos, la verdad salió a la luz. Según un informe del incidente obtenido por Fox 5, lo que inicialmente se describió como un "dispositivo electrónico azul-negro" con cables expuestos, y que sonaba alarmantemente similar a un artefacto explosivo improvisado, no representaba ningún peligro.
La policía concluyó que el objeto era, en realidad, una "bomba electrónica portátil para adultos", un eufemismo para referirse a un juguete sexual.
Después de casi dos horas de calles cortadas, la presencia de equipos antiexplosivos, perros rastreadores y una exhaustiva investigación, se determinó que la persona que arrojó el objeto no tenía intenciones de volar Washington por los aires, sino que simplemente había desechado un artículo de su vida privada.
Algunos usuarios en redes sociales incluso identificaron el dispositivo como un Zolo Blowbot o un producto similar, destacando que este tipo de juguetes, con un precio superior a los 300 dólares, cuentan con funciones como potencia de succión ajustable y secado para limpieza.
Una vez despejada la zona y reabierta la avenida Wisconsin sin heridos, surge la pregunta: ¿cómo un juguete sexual pudo provocar tal despliegue de seguridad?
La respuesta es clara y sencilla: en el ámbito de la seguridad, cualquier dispositivo electrónico con cables expuestos, abandonado en un cubo de basura cerca de una instalación crítica como una estación de bomberos y reportado como sospechoso por un ciudadano, es motivo suficiente para que las autoridades lo consideren una amenaza potencial.