 Mejor hora para cenar: Evita errores con los horarios
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Nos equivocamos con los horarios de las comidas: Esta es la mejor hora para cenar

La ciencia revela que el momento en que hacemos nuestra última comida del día puede influir en el sueño y el metabolismo.

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Durante años hemos cenado cuando terminamos nuestras actividades del día, pero la ciencia sugiere que el horario de la última comida también importa.  La recomendación más práctica es cenar alrededor de las 7:00 p. m., especialmente si la hora de dormir suele ser entre las 10:00 y 11:00 de la noche.

Si buscas una hora concreta, las 7:00 p. m. es un buen momento para hacer la cena, ya que permite mantener un margen de aproximadamente tres horas antes de acostarse.  Este intervalo puede favorecer la digestión y evitar que una comida abundante coincida con el momento de dormir.

La evidencia científica señala que comer demasiado cerca de la hora de acostarse puede afectar el descanso. Un estudio reciente comparó una cena realizada una hora antes de dormir con otras cinco horas antes y encontró peores indicadores de sueño entre quienes comieron más cerca de la noche.

Por eso, más que pensar únicamente en qué alimentos incluir en la cena, también vale la pena prestar atención al reloj. El organismo funciona mediante ritmos circadianos que regulan procesos como el sueño y el metabolismo. Estos ritmos hacen que el cuerpo no responda exactamente igual a los alimentos durante todo el día.

La hora perfecta de la cena

Una revisión científica sobre crononutrición señala que el momento en que comemos puede influir en la salud metabólica. Además, consumir alimentos durante las horas de actividad y evitar comidas muy tardías puede estar relacionado con una mejor sincronización del organismo.

Cenar a las 7:00 p. m. también puede ayudar a crear una rutina más estable. Si una persona suele acostarse a las 10:00 p. m., tendría aproximadamente tres horas entre la cena y el momento de dormir.

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El problema aparece especialmente cuando la cena se realiza muy cerca de la hora de acostarse. Investigaciones han encontrado asociaciones entre horarios nocturnos de alimentación y menor duración o calidad del sueño.

Esto no significa que cenar después de las 7:00 p. m. sea necesariamente perjudicial para todas las personas. Los horarios laborales, familiares y de sueño son diferentes.

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