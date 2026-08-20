Promociones por el Día de la Papas Fritas en Guatemala

El Día de las Papas Frita se ha convertido en una fecha esperada por los amantes de este popular acompañamiento, que puede disfrutarse con hamburguesas, pollo, salsas y una gran variedad de platillos. Aunque no existe un consenso absoluto sobre el origen de esta celebración, el 20 de agosto es reconocido en varios países como una fecha para rendir homenaje a las papas fritas.
La historia de este alimento también está rodeada de debate. Bélgica y Francia suelen disputarse su origen, mientras que investigaciones históricas han encontrado referencias más antiguas al consumo de papa frita en Sudamérica. National Geographic señala que existen distintas teorías sobre dónde comenzaron a prepararse las papas fritas, incluyendo Bélgica y Francia.
Además, el origen del propio Día de las Papas Frita tampoco está completamente documentado. National Day Calendar explica que no se conoce con certeza quién creó la celebración, aunque sí existe una larga tradición alrededor de esta fecha gastronómica.
Promociones del Día de las Papas Fritas
Si quieres aprovechar la celebración en Guatemala, estas son algunas de las promociones que no te puedes perder:
McDonald’s: compra un McMenú y recibe otra papa gratis, una opción ideal para quienes siempre quieren una porción extra.
Pikos: compra una bandeja de papas por Q18 y llévate otra completamente gratis.
Burger King: agranda tu combo del 1 al 12 o Menú del Rey y recibe otra papa grande gratis.
Carl’s Jr.: al comprar cualquier combo, puedes cambiar tus papas por unas Mini Chilli Fries por solo Q5 adicionales, para darle un toque diferente a tu comida.
Wendy’s: compra tu combo y disfruta unas Papas Media Luna + un dip gratis, una combinación perfecta para acompañar tu hamburguesa.
Las promociones convierten esta fecha en una buena oportunidad para probar diferentes estilos de papas fritas y aprovechar beneficios especiales en algunas de las cadenas de comida rápida más conocidas. Así que ya lo sabes: si eres de los que consideran que una hamburguesa nunca está completa sin papas fritas, este 20 de agosto puede ser la excusa perfecta para disfrutar una porción extra.