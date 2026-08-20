Escapan Serpientes de Cubeta en Transporte Público

Un insólito momento ocurrido en el transporte público de China quedó registrado en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales, luego de que decenas de serpientes escaparan de una cubeta en la que eran transportadas por un pasajero.
El hecho ocurrió el lunes 17 de agosto en el metro de Nankín, donde los reptiles comenzaron a salir del recipiente de plástico y a desplazarse por el suelo del vagón, sorprendiendo a los pasajeros que se encontraban a bordo.
Las imágenes muestran cómo las serpientes se deslizan por distintos puntos del vagón mientras algunos usuarios reaccionan con sorpresa ante la inesperada presencia de los animales.
Reacción de los pasajeros
Aunque la situación pudo haber provocado momentos de pánico, algunos pasajeros reaccionaron con curiosidad e incluso risas, mientras otros decidieron colaborar para atrapar a los reptiles y devolverlos al recipiente.
El peculiar episodio fue grabado por pasajeros y posteriormente compartido en redes sociales, donde las imágenes generaron numerosas reacciones debido a lo inusual de la escena.
El caso llamó especialmente la atención porque no es habitual encontrarse con decenas de serpientes sueltas dentro de un vagón del transporte público. La situación convirtió un viaje cotidiano en un inesperado momento que quedó registrado por los usuarios del metro.