Días ideales de septiembre 2026 para cortar cabello y crecer rápido

Para quienes siguen las tradiciones del calendario lunar en busca del momento ideal para un cambio de look en el cabello, el 18 de septiembre de 2026 se perfila como una fecha clave.
Según estas creencias populares, este día sería el más propicio para cortarse el cabello si el objetivo es estimular un crecimiento más rápido.
Sin embargo, es importante destacar que la ciencia no ha encontrado evidencia que respalde una conexión directa entre las fases lunares y la velocidad a la que crece el cabello.
La elección de esta fecha no es arbitraria dentro de la tradición. El 18 de septiembre coincide con la fase de cuarto creciente, un periodo que, ancestralmente, se asocia con la expansión y la renovación.
Por ello, muchos entusiastas de la astrología lunar consideran que un corte de puntas durante estos días puede potenciar la vitalidad y el desarrollo capilar.
La creencia popular sugiere que un corte realizado en cuarto creciente puede ayudar a que la melena se fortalezca y gane longitud con mayor celeridad.
Las fases lunares de septiembre de 2026
El calendario lunar de septiembre de 2026 presenta un ciclo completo que influye en estas decisiones. A continuación, las fechas clave para el mes:
- 4 de septiembre: Cuarto menguante.
- 11 de septiembre: Luna nueva.
- 18 de septiembre: Cuarto creciente.
- 26 de septiembre: Luna llena.
Mientras que el cuarto creciente se vincula con el crecimiento, otra corriente de pensamiento dentro de la tradición lunar sugiere que el cuarto menguante tiene su propio beneficio.
Aquellas personas que buscan que su corte de cabello se mantenga intacto por más tiempo y conserve su forma original, suelen optar por programar su visita a la peluquería durante la Luna menguante. Esta fase se asocia con la contención y la durabilidad, lo que, según sus seguidores, se reflejaría en una menor necesidad de retoques.