Cuándo hacer una prueba de embarazo y su confiabilidad

Una prueba de embarazo puede resolver una de las dudas más importantes después de un retraso menstrual, pero hacerla demasiado pronto puede generar un resultado que no sea definitivo. Conocer cuándo hacer una prueba de embarazo, cómo utilizarla correctamente y qué tan confiable es puede evitar confusiones y falsas expectativas.
Los expertos recomiendan realizar una prueba de embarazo desde el primer día de retraso menstrual, ya que en ese momento existe una mayor posibilidad de detectar la hormona gonadotropina coriónica humana, conocida como hCG. Esta hormona comienza a producirse después de que el óvulo fecundado se implanta en el útero.
Aunque algunas pruebas comerciales aseguran detectar el embarazo varios días antes del retraso, realizarlas demasiado pronto aumenta el riesgo de obtener un falso negativo, debido a que los niveles de hCG todavía pueden ser demasiado bajos para ser detectados. Si los ciclos menstruales son irregulares y no es posible determinar cuándo debía llegar el período, el NHS recomienda esperar al menos 21 días después de la última relación sexual sin protección para realizar la prueba.
Las pruebas de embarazo caseras son altamente confiables cuando se utilizan correctamente. Muchos productos aseguran una precisión de hasta 99 %, aunque la efectividad real depende de factores como el momento en que se realiza la prueba, la sensibilidad del producto y el cumplimiento de las instrucciones.
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Un resultado positivo suele ser muy confiable. En cambio, un resultado negativo obtenido demasiado pronto no necesariamente descarta un embarazo. Por esta razón, si la menstruación continúa sin aparecer, se recomienda repetir la prueba después de algunos días o consultar con un profesional de salud.
¿Es mejor hacerla por la mañana? Sí. Aunque algunas pruebas pueden realizarse en cualquier momento del día, utilizar la primera orina de la mañana puede aumentar las posibilidades de detectar la hCG porque está más concentrada.
También es recomendable evitar beber grandes cantidades de líquido antes de realizarla, ya que podría diluir la hormona en la orina. Para evitar errores, también hay que revisar la fecha de caducidad, seguir exactamente las instrucciones y respetar el tiempo indicado para leer el resultado.