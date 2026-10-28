Flores para el Día de Muertos: significados y opciones

En Guatemala, el Día de Todos los Santos, celebrado cada 1 de noviembre, es una de las tradiciones más arraigadas del país. Miles de familias acuden a los cementerios para limpiar, pintar y adornar las tumbas de sus seres queridos con flores, velas y diferentes ofrendas.
Aunque no existe una única flor obligatoria para esta fecha, algunas se han convertido en protagonistas de las visitas a los camposantos. Elegirlas puede ser también una manera simbólica de expresar amor, recuerdo, respeto y gratitud.
- Cempasúchil: la flor protagonista
El cempasúchil, conocido también como flor de muerto o flor de los difuntos, destaca por su intenso color amarillo o naranja. En Guatemala es común observarla en los cementerios durante el Día de Todos los Santos.
- Rosas: amor y cariño
Las rosas son una alternativa para quienes desean expresar sentimientos profundos hacia un familiar fallecido. Las rosas rojas suelen relacionarse con el amor y la pasión, mientras que las blancas transmiten paz, respeto y pureza.
- Crisantemos: respeto y recuerdo
Los crisantemos son otra de las flores tradicionalmente relacionadas con los homenajes a los difuntos en diferentes culturas. Sus colores permiten crear arreglos llamativos y elegantes, especialmente cuando se combinan con flores blancas o amarillas.
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- Claveles: admiración y recuerdo
Los claveles también pueden formar parte de una ofrenda floral. Dependiendo de su color, pueden transmitir amor, admiración, respeto o recuerdo.
- Flores blancas: paz y serenidad
Las flores blancas, como los lirios, margaritas o rosas, suelen asociarse con paz, tranquilidad, pureza y esperanza. Son especialmente apropiadas para quienes buscan una decoración más sobria para la tumba.
Más allá del significado de cada especie, lo importante es que la ofrenda represente el cariño de la familia. En Guatemala, colocar flores en las tumbas forma parte de una tradición que mantiene viva la memoria de los seres queridos. Agencia Guatemalteca de Noticias
Para este Día de Todos los Santos 2026, las autoridades también recomiendan utilizar oasis o arena húmeda en lugar de agua en los floreros, con el objetivo de evitar la proliferación de zancudos en los cementerios.