Día del Sándwich: Orígenes y su Trágica Conexión Espacial

El sándwich es uno de los alimentos más populares del mundo, pero pocos conocen que su nombre está relacionado con la afición de un aristócrata inglés por los juegos de cartas. Y es que, siglos después, el mismo estuvo involucrado en un curioso incidente durante una misión espacial.
Cada 3 de noviembre se conmemora el Día Mundial del Sándwich, una fecha que coincide con el nacimiento de John Montagu, cuarto conde de Sandwich, quien nació en Inglaterra en 1718. Su historia convirtió una preparación sencilla en uno de los platillos más reconocidos internacionalmente.
La historia más conocida sobre el nacimiento del sándwich se remonta aproximadamente a 1746. Según la anécdota, John Montagu era un apasionado de las partidas de cartas y no quería interrumpir sus juegos para sentarse a comer.
Por esa razón, pidió a sus sirvientes que le llevaran carne colocada entre dos rebanadas de pan. Así podía alimentarse sin abandonar la mesa ni ensuciarse las manos. La idea comenzó a popularizarse entre sus conocidos y terminó adoptando el apellido del aristócrata.
Día del sandwich
Sin embargo, existen registros de preparaciones similares mucho más antiguas, por lo que Montagu no fue necesariamente el inventor de esta combinación. Una de las historias más insólitas ocurrió el 23 de marzo de 1965, durante la misión Gemini III de la NASA. El astronauta John Young decidió llevar escondido un sándwich de carne en conserva dentro de su traje espacial, sin autorización de la agencia.
Aproximadamente dos horas después del despegue, lo sacó y se lo ofreció a su compañero Gus Grissom. El problema apareció cuando las migas comenzaron a desprenderse del pan de centeno y podían quedar flotando dentro de la cabina, alcanzar los ojos de los astronautas o introducirse detrás de los paneles de los instrumentos.
El incidente llegó incluso al Congreso de Estados Unidos, donde se cuestionó la decisión de Young por los riesgos que podía representar para la misión. A partir de Gemini IV, la NASA estableció controles más estrictos sobre los objetos que podían llevar los astronautas. Los sándwiches quedaron prohibidos en las misiones posteriores.