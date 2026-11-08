Descubre la Experiencia Discovery Trail en Guatemala

Los amantes del deporte y la aventura tendrán una nueva oportunidad para poner a prueba su resistencia con la Discovery Trail Experience, una carrera de montaña de 10 kilómetros que se realizará el próximo 29 de noviembre. La actividad promete combinar el desafío físico, la adrenalina y la conexión con la naturaleza.
La iniciativa es presentada por Calzado Cobán y Discovery, como parte del lanzamiento de la nueva colección de tenis Discovery Trail, diseñada para quienes disfrutan explorar nuevos caminos y enfrentar retos al aire libre. Las personas interesadas en formar parte de esta experiencia podrán obtener su entrada gratis al adquirir un par de tenis de la colección Discovery Trail en las tiendas de Calzado Cobán.
La inscripción incluye varios beneficios para los corredores: número oficial de participante, playera oficial del evento, hidratación durante el recorrido, medalla finisher y acceso a las activaciones de Discovery. De esta manera, los participantes podrán disfrutar de una jornada deportiva que busca ir más allá de una competencia tradicional, al reunir a personas apasionadas por el trail running y las actividades al aire libre.
La Discovery Trail Experience contará con dos categorías: masculina y femenina. En cada una se premiará a los tres primeros lugares, quienes tendrán la oportunidad de destacar por su rendimiento y desempeño durante el recorrido. El evento tendrá un cupo limitado a 150 participantes, por lo que quienes deseen sumarse a este desafío deberán acercarse a las tiendas de Calzado Cobán para conocer la nueva colección Discovery Trail, adquirir sus tenis y obtener información.
¿Cuándo será la carrera Discovery Trail Experience?
Estos son los detalles que debes conocer para participar en esta carrera de montaña:
Evento: Discovery Trail Experience.
Fecha: 29 de noviembre de 2026.
Hora: 6:30 de la mañana.
Distancia: 10 kilómetros.
Modalidad: Trail running.
Con esta primera edición, la Discovery Trail Experience invita a los guatemaltecos a salir de la rutina, desafiar sus propios límites y disfrutar de una experiencia deportiva en contacto con la naturaleza.