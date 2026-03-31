 Ghana despide a su entrenador a escasos meses del Mundial
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Ghana despide a su entrenador a escasos meses del Mundial

Cuatro derrotas consecutivas llevaron a la destitución de Otto Addo, mientras la federación de Ghana confirmó que el nuevo técnico será anunciado "próximamente".

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Otto Addo fue destituido como seleccionados de Ghana - GFA
Otto Addo fue destituido como seleccionados de Ghana / FOTO: GFA

La selección de Ghana atraviesa un momento de incertidumbre a escasos meses del inicio del Mundial de 2026. La Asociación de Fútbol de Ghana (GFA) anunció la destitución de su seleccionador nacional, Otto Addo, tras la reciente derrota por 1-2 ante Alemania en Stuttgart. La decisión llega en un contexto de resultados negativos que han generado preocupación tanto en la federación como en la afición.

El combinado conocido como los "Black Stars" acumula cuatro derrotas consecutivas, incluyendo una contundente caída por 1-5 frente a Austria, lo que evidenció serias debilidades en el funcionamiento del equipo. Addo, exjugador profesional y que hizo toda su carrera en la Bundesliga, había asumido el cargo en marzo de 2024 con la misión de consolidar un proyecto competitivo de cara a la Copa del Mundo. Sin embargo, la falta de resultados terminó por precipitar su salida antes de lo previsto.

Ghana deberá buscar nuevo entrenador

A través de un comunicado oficial, la GFA expresó su agradecimiento por los servicios prestados por el técnico, deseándole éxito en sus futuros proyectos profesionales. No obstante, el organismo no ofreció mayores detalles sobre los motivos de la decisión ni sobre el perfil del próximo entrenador, limitándose a indicar que su sucesor será anunciado "próximamente".

La situación plantea un desafío considerable para Ghana, que deberá adaptarse rápidamente a un nuevo cuerpo técnico en un momento crítico. Ubicados en el Grupo L del Mundial 2026 junto a selecciones de alto nivel como Inglaterra, Croacia y Panamá, los "Black Stars" afrontan el reto de recomponer su rumbo en tiempo récord si aspiran a competir con garantías en la máxima cita del fútbol internacional.

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