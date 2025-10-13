 Compadrito Madrugador: Emisión Especial del 10 de Octubre
Compadrito Madrugador: Para llenarte de positivismo con vibras a la Sele

El programa Compadrito Madrugador es el despertador de los guatemaltecos, llenando de alegría y positivismo a quienes madrugan. Es muy interactivo, incluye saludos a la audiencia y tips agrícolas, entre otros. Se transmite de lunes a sábado, de 4:00 a 5:00 horas.

Caso TCQ: Exmagistrado Charchal y otros cuatro implicados son absueltost
Nacionales

Caso TCQ: Exmagistrado Charchal y otros cuatro implicados son absueltos

05:22 PM, Oct 13
Selección de Guatemala a vencer o a morir ante El Salvador t
Deportes

Selección de Guatemala a vencer o a morir ante El Salvador

05:59 PM, Oct 13
Exfiscal señala posible complicidad de altos mandos en fuga de reos; ministro de Gobernación rechaza acusaciones y advierte acciones legalest
Nacionales

Exfiscal señala posible complicidad de altos mandos en fuga de reos; ministro de Gobernación rechaza acusaciones y advierte acciones legales

04:41 PM, Oct 13
Filtran el escandaloso email entre el príncipe Andrés y Jeffrey Epsteint
Farándula

Filtran el escandaloso email entre el príncipe Andrés y Jeffrey Epstein

02:35 PM, Oct 13

