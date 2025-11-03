 Súper Deportivo: Emisión 3 Noviembre 2025 - ¡No te lo Pierdas!
Videos

Súper Deportivo: Inicia venta de boletos para partidos ante Panamá y Surinam

Hoy en el Super Deportivo le damos seguimiento a Selección Nacional y la venta de boletos para los partidos ante Panamá y Surinam. Tenemos también el resumen de la fecha 17 que dejó clasificación a Mixco a cuartos de final, y todo lo ocurrido en Primera División. Además, la previa de Champions League. 

Este programa de Emisoras Unidas que se transmite de lunes a viernes, de 13:00 a 15:00 horas, para tratar todas las noticias deportivas, entrevistas exclusivas con jugadores, directores técnicos y todos los protagonistas de las distintas disciplinas deportivas.

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosMundial 2026Noticias de GuatemalaCorrupción#64VueltaaGuate#liganacionalSeguridadFutbol GuatemaltecoSeguridad vial
Emisoras  Escúchanos