Súper Deportivo: Emisión 3 Noviembre 2025 - ¡No te lo Pierdas!

Hoy en el Super Deportivo le damos seguimiento a Selección Nacional y la venta de boletos para los partidos ante Panamá y Surinam. Tenemos también el resumen de la fecha 17 que dejó clasificación a Mixco a cuartos de final, y todo lo ocurrido en Primera División. Además, la previa de Champions League.
Este programa de Emisoras Unidas que se transmite de lunes a viernes, de 13:00 a 15:00 horas, para tratar todas las noticias deportivas, entrevistas exclusivas con jugadores, directores técnicos y todos los protagonistas de las distintas disciplinas deportivas.