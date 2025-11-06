 Súper Deportivo: Emisión 6 Noviembre 2025 - Lo Más Destacado
Súper Deportivo: Resumen de la fecha 18 del Apertura 2025

Hoy en el Super Deportivo seguimiento a selecciones de Guatemala y Panamá que se preparan para partidos eliminatorios. Resumen de lo que va la fecha 18 del Apertura 2025. Además, nuestro segmento internacional y las voces los protagonistas.

Súper Deportivo es el programa de Emisoras Unidas para tratar todas las noticias deportivas, entrevistas exclusivas con jugadores, directores técnicos y todos los protagonistas de las distintas disciplinas deportivas.

Se transmite de lunes a viernes, de 13:00 a 15:00 horas. 

¡Éxito total! Ricardo Arjona agrega nuevas fechas a su residencia en Guatemala
¡Éxito total! Ricardo Arjona agrega nuevas fechas a su residencia en Guatemala

04:47 PM, Nov 06
Juzgado beneficia a exviceministro de Hospitales al no modificarle delito
Juzgado beneficia a exviceministro de Hospitales al no modificarle delito

04:11 PM, Nov 06
Amarini Villatoro asegura que Xelajú clasificará a la liguilla del Apertura 2025
Amarini Villatoro asegura que Xelajú clasificará a la liguilla del Apertura 2025

02:54 PM, Nov 06
VIDEO. Suben a doce las personas muertas por el accidente de un avión de UPS en Kentucky
VIDEO. Suben a doce las personas muertas por el accidente de un avión de UPS en Kentucky

03:44 PM, Nov 06

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosNoticias de GuatemalaMundial 2026Corrupción#liganacional#64VueltaaGuateReal MadridFutbol Guatemaltecovideo viral
