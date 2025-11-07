 Súper Deportivo: Emisión 7 Noviembre 2025 - No te lo Pierdas
Súper Deportivo: Toda la emoción del futbol de fin de semana

Hoy en el Super Deportivo hablamos de Selección Nacional de Guatemala, resumen de la fecha 18 y previa de la jornada 19 jornada, futbol internacional y deporte mundial. Tenemos voces de los protagonistas. 

Guatemala buscará impulsar la agenda climática y digital en la cumbre CELAC-UE

07:03 PM, Nov 07
Mineduc: Plan de recuperación educativa se ejecuta en 12 departamentos

05:36 PM, Nov 07
Jornada vibrante y apasionante se tendrá en fecha 19 del Apertura 2025

04:27 PM, Nov 07
Principales aerolíneas de EE.UU. cancelarán cerca de 700 vuelos por cierre de Gobierno

08:11 PM, Nov 07

