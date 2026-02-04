 Súper Deportivo: Resumen de la Emisión del 4 de Febrero 2026
Videos

Súper Deportivo: Todo sobre el Xelajú-Monterrey

Hoy en el Súper Deportivo te presentamos la previa del Xelajú-Monterrey con las voces de los protagonistas, hablamos de la Sub-17 de Guatemala que mañana debuta en las Clasificatorias Concacaf, recordamos el terremoto de 1976 enfocado desde lo deportivo y tratamos las declaraciones de Guillermo Ramírez que han causado polémica.

Súper Deportivo es el programa de Emisoras Unidas que trata todas las noticias deportivas, entrevistas exclusivas con jugadores, directores técnicos y todos los protagonistas de las distintas disciplinas deportivas.

Se transmite de lunes a viernes, de 13:00 a 15:00 horas.

En Portada

Fotos: Caravana del Zorro 2026 inicia su recorrido en la 65 ediciónt
Nacionales

Fotos: Caravana del Zorro 2026 inicia su recorrido en la 65 edición

07:35 AM, Feb 07
Sergio Chumil completa la primera etapa del Tour de Ománt
Deportes

Sergio Chumil completa la primera etapa del Tour de Omán

07:30 AM, Feb 07
Trump impone arancel del 25 % a países que compren bienes de Iránt
Internacionales

Trump impone arancel del 25 % a países que compren bienes de Irán

07:41 AM, Feb 07
El FC Barcelona se desvincula de la Superligat
Deportes

El FC Barcelona se desvincula de la Superliga

06:49 AM, Feb 07

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaPNCReal MadridEstados UnidosSeguridadEE.UU.redes socialesDonald Trump
