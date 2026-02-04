Súper Deportivo: Resumen de la Emisión del 4 de Febrero 2026

Hoy en el Súper Deportivo te presentamos la previa del Xelajú-Monterrey con las voces de los protagonistas, hablamos de la Sub-17 de Guatemala que mañana debuta en las Clasificatorias Concacaf, recordamos el terremoto de 1976 enfocado desde lo deportivo y tratamos las declaraciones de Guillermo Ramírez que han causado polémica.
Súper Deportivo es el programa de Emisoras Unidas que trata todas las noticias deportivas, entrevistas exclusivas con jugadores, directores técnicos y todos los protagonistas de las distintas disciplinas deportivas.
Se transmite de lunes a viernes, de 13:00 a 15:00 horas.