Emisión 'A Primera Hora' - 17 de marzo de 2026

La juramentación de Astrid Lemus para la Corte de Constitucionalidad enfrenta un nuevo obstáculo por recursos legales basados en sus recientes denuncias ante la OEA. Sus detractores alegan falta de idoneidad, mientras que ella señala una estrategia de judicialización para frenar su toma de posesión. En A Primera Hora conversamos del tema con Edgar Ortiz, abogado y analista político.
A Primera Hora es el programa líder de Emisoras Unidas en tratar temas de coyuntura nacional, con entrevistas en vivo con los protagonistas de temas de interés.
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