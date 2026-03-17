 Emisión 'A Primera Hora' - 17 de marzo de 2026
Videos

A Primera Hora: Nuevo obstáculo en integración de la nueva CC

La juramentación de Astrid Lemus para la Corte de Constitucionalidad enfrenta un nuevo obstáculo por recursos legales basados en sus recientes denuncias ante la OEA. Sus detractores alegan falta de idoneidad, mientras que ella señala una estrategia de judicialización para frenar su toma de posesión. En A Primera Hora conversamos del tema con Edgar Ortiz, abogado y analista político.

A Primera Hora es el programa líder de Emisoras Unidas en tratar temas de coyuntura nacional, con entrevistas en vivo con los protagonistas de temas de interés.

Se transmite de lunes a viernes, de 7:00 a 10:00 horas.

En Portada

Galón de combustible supera los Q40 en algunos expendios, según monitoreot
Nacionales

Galón de combustible supera los Q40 en algunos expendios, según monitoreo

12:59 PM, Mar 18
EE. UU. impone fianza de 15 mil dólares para visas de turismo a 12 paísest
Internacionales

EE. UU. impone fianza de 15 mil dólares para visas de turismo a 12 países

01:24 PM, Mar 18
Tránsito complicado por accidente en subida de Villa Lobost
Nacionales

Tránsito complicado por accidente en subida de Villa Lobos

10:58 AM, Mar 18
Federación marroquí satisfecha con la decisión de la CAFt
Deportes

Federación marroquí "satisfecha" con la decisión de la CAF

02:03 PM, Mar 18
Barcelona arrolla al Newcastle y avanza a cuartos de final de Championst
Deportes

Barcelona arrolla al Newcastle y avanza a cuartos de final de Champions

01:41 PM, Mar 18

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosIránNoticias de GuatemalaMundial 2026EE.UU.SeguridadDonald TrumpLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos