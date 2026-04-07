 Emisión A Primera Hora: 7 de Abril de 2026
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A Primera Hora: Elección rector de USAC

La elección del nuevo rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) está programada para este miércoles 8 de abril. En A Primera Hora conversamos sobre el tema con Javier Monterroso, doctor en derecho constitucional, catedrático universitario y exsecretario privado del Ministerio Público. 

A Primera Hora es el programa líder de Emisoras Unidas en tratar temas de coyuntura nacional, con entrevistas en vivo con los protagonistas de temas de interés.

Se transmite de lunes a viernes, de 7:00 a 10:00 horas.

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