Emisión A Primera Hora: 7 de Abril de 2026

La elección del nuevo rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) está programada para este miércoles 8 de abril. En A Primera Hora conversamos sobre el tema con Javier Monterroso, doctor en derecho constitucional, catedrático universitario y exsecretario privado del Ministerio Público.
A Primera Hora es el programa líder de Emisoras Unidas en tratar temas de coyuntura nacional, con entrevistas en vivo con los protagonistas de temas de interés.
Se transmite de lunes a viernes, de 7:00 a 10:00 horas.