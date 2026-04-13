 Súper Deportivo: Resumen y Análisis - 13 Abril 2026
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Súper Deportivo: Todo lo que dejó la fecha 19 del Clausura 2026

Hoy en el Súper Deportivo te presentamos todo lo que dejó la fecha 19 del Clausura 2026. Voces de los protagonistas. Definidos los cuartos de final, llaves de acceso y descendidos de la Primera División. Semana de Champions League, se definen los semifinalistas. 

Súper Deportivo es el programa de Emisoras Unidas que trata todas las noticias deportivas, entrevistas exclusivas con jugadores, directores técnicos y todos los protagonistas de las distintas disciplinas deportivas.

Se transmite de lunes a viernes, de 13:00 a 15:00 horas.

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