 Súper Deportivo: Resumen y Análisis 23 de abril 2026
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Súper Deportivo: Liga Nacional, Primera División y Vuelta Bantrab 2026

Hoy en el Súper Deportivo tres temas fundamentales: Liga Nacional, Primera División y Vuelta Bantrab 2026. Analizamos combinaciones de resultados del Clausura 2026 tanto para descenso como ganador de la fase regular. Cobertura con las voces de los protagonistas.

Súper Deportivo es el programa de Emisoras Unidas que trata todas las noticias deportivas, entrevistas exclusivas con jugadores, directores técnicos y todos los protagonistas de las distintas disciplinas deportivas.

Se transmite de lunes a viernes, de 13:00 a 15:00 horas.

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