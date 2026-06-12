Tocando las Pelotas: Episodio 2 - Diversión garantizada

Goyo de León y Luchy Castañeda se unen de nuevo para una cita llena de risas, anécdotas, invitados especiales y, claro, ¡mucho futbol! En este primer episodio cuentan con un invitado especial, que ha estado involucrado en el deporte nacional desde hace muchos año, Erick "El Gringo" Fión.
El podcast Tocando las pelotas, de Universo Futbol, se transmitirá todos los miércoles de junio y julio, en todos nuestros canales y se retransmitirá los jueves en las redes sociales de Deportes de Emisoras Unidas.