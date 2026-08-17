Súper Deportivo: Emisión Destacada 17 de Agosto 2026

Hoy en el Súper Deportivo te presentamos todo lo que dejó la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026. Clubes guatemaltecos se preparan para una nueva jornada de la Copa Centroamericana. Voces de los protagonistas y vaticinios de El Mejor Equipo. Sergio Chumil participará en la Vuelta a España 2026.
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