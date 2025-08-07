Mango, el periquito que desmanteló una red de narcos

Un periquito parlante llamado Mango se convirtió inesperadamente en pieza clave para desmantelar una red de narcotráfico que operaba en Blackpool, Reino Unido. El ave, de plumaje amarillo y adiestrada por uno de los miembros de la banda, repetía frases utilizadas en las transacciones como "dos por 25", lo que alertó a las autoridades sobre una operación criminal que movía cocaína y heroína entre 2023 y 2024.
El líder del grupo, Adam Garnett, de 35 años, dirigía las actividades desde el interior de una prisión, utilizando teléfonos móviles de forma clandestina. En una inspección en su celda, la policía halló videos donde se observaban bloques de droga, grandes cantidades de dinero y al periquito Mango interactuando con el efectivo mientras repetía frases vinculadas al tráfico de estupefacientes.
El material audiovisual fue decisivo para la investigación, según confirmó la BBC. En el teléfono de Shannon Hilton, pareja de Garnett, se encontró un video donde se la ve riendo mientras enseñaba a Mango una de las frases clave frente a un menor. Esta evidencia fortaleció el caso contra los implicados.
Condenan a implicados
Entre los cómplices identificados se encuentran Dalbir Sandhu, de 41 años, quien registraba detalles de las operaciones en su teléfono, y Jason Gerrand, de 50 años. Otro implicado, Gareth Burgess, de 45, fue grabado caminando por Blackpool con grandes sumas de dinero mientras rapeaba sobre su implicación en el negocio.
La operación culminó con la condena de 15 personas en el Tribunal de la Corona de Preston. Garnett recibió 19 años y medio de cárcel, Hilton fue sentenciada a 12 años, Sandhu a 10, Gerrand a ocho años y tres meses, y Burgess a siete años y cuatro meses. Otros dos miembros, Chloe Stott y Ryan Black, fueron condenados en ausencia y son buscados por la policía.
El detective sargento Anthony Alves valoró la importancia del operativo y aseguró que las investigaciones seguirán activas.