Niña rescata a perro del calor extremo

Un video que se volvió viral en TikTok muestra cómo una niña junto a su familia rescataron a un perro que estaba atrapado en el techo de lámina de una casa, expuesto bajo el intenso sol y sin posibilidad de bajar por sí mismo. La usuaria Angela Quito Jiménez, que publicó las imágenes bajo el usuario @fiorellaangelaqui, relató la acción que hizo su hija durante las vacaciones en Perú.
En el video se observa a la niña atada con una cuerda a la cintura mientras un hombre la ayuda a escalar una barda de más de dos metros de altura para llegar al techo donde se encontraba el perro. La menor habla con voz suave al animal para que no se asuste y poco a poco logra ganarse su confianza. Luego lo cargó en sus brazos para que el hombre la ayude a bajar rápidamente y así concluir con el rescate.
Destacan valentía de niña
El clip ha recibido miles de reproducciones y comentarios positivos en redes sociales, donde destacan la valentía de la niña y el ejemplo de amor y respeto hacia los animales que la familia ha inculcado. Además, reconocen que no es común ver acciones así, especialmente en niños, y que este tipo de gestos fomentan valores importantes.
Angela Quito Jiménez no solo se ha hecho conocida por este rescate. En su perfil también ha mostrado otras historias donde ha ayudado a perros en situación de calle o en condiciones de abandono y maltrato. Uno de los casos más tristes que compartió fue el de una perra que murió por desnutrición y abandono, y que ella encontró sin vida en la calle.
Tras denunciar esa situación, logró rescatar a otro perro que vivía en condiciones similares y ahora está bajo su cuidado, en un ambiente lleno de cariño y atención.
Este video viral y las historias que comparte Angela invitan a reflexionar sobre la importancia de cuidar y proteger a los animales, así como a enseñar a las nuevas generaciones a respetarlos y amarlos.