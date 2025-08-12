FUERTE VIDEO. Hombre fallece tras recibir un puñetazo en una discusión de tránsito

Un video viral captado en Rusia muestra cómo un aparente malentendido de tránsito se convirtió en una tragedia en cuestión de segundos. Un hombre perdió la vida después de recibir un solo puñetazo durante una discusión en la vía pública, tras confundir el vehículo de un repartidor con el de otra persona.
Las imágenes captadas por cámaras de seguridad revelan a la víctima, visiblemente molesta, acercándose al conductor para increparlo. Segundos después, el agresor desciende de su vehículo, se aproxima y le propina un único golpe directo al rostro. El impacto es tan fuerte que deja al hombre inconsciente en el suelo, donde permanece inmóvil.
El agresor no mostró señales de auxilio y regresó a su automóvil para aparentemente abandonar el lugar. Testigos presenciaron la escena con desconcierto y consternación.
Víctima fue atendida, pero ya había fallecido
La víctima fue atendida posteriormente por servicios médicos, pero las lesiones resultaron fatales.
La policía local ha iniciado una investigación para determinar si el agresor actuó con intención de causar daño grave o si se trató de un acto impulsivo derivado de la ira al volante.
Hecho similar en Guatemala
En un hecho similar ocurrido en Guatemala, Bomberos Municipales reportaron un ataque armado en la 2a calle y 8a avenida de la zona 14, donde un hombre de aproximadamente 25 años perdió la vida. Según información preliminar, este incidente ocurrió en el marco de una discusión en medio del tránsito, lo que resalta la creciente problemática de violencia vial en diferentes partes del mundo.
Estos incidentes han generado un debate en redes sociales sobre la violencia en conflictos cotidianos y la necesidad de promover la cultura de la calma en situaciones de tránsito.