 Hombre en situación de calle apuñala a joven
Viral

VIDEO. Hombre en situación de calle apuñala a joven porque no le dio dinero

Cámaras registran asesinato de joven por hombre en situación de calle que pedía dinero.

Hombre en situación de calle mata a joven. , Captura de pantalla video X.
Hombre en situación de calle mata a joven. / FOTO: Captura de pantalla video X.

Un joven de 19 años, identificado como Esteban Yepes Palacio, fue asesinado en plena vía pública por un hombre en situación de calle en el municipio de Itagüí, sur del Valle de Aburrá, Colombia. El hecho quedó registrado en video por cámaras de seguridad y ocurrió el pasado lunes alrededor de las 14:00 horas, en la carrera 51 con calle 53, barrio Villa Paula, una zona céntrica del municipio.

Según las primeras versiones de las autoridades, el incidente se desencadenó cuando Esteban, quien paseaba a su perro frente a un almacén veterinario, se negó a darle una moneda al agresor, identificado como William de Jesús Cadavid, de aproximadamente 70 años. Testigos indicaron que tras la negativa, el hombre atacó al joven con un arma blanca, propinándole una herida mortal en el cuello.

El joven intentó huir tras la agresión y trató de retomar a su perro, que había soltado durante el ataque, pero la herida le provocó un colapso, falleciendo en el lugar a pesar de los intentos de vecinos y transeúntes por brindarle auxilio. Sin embargo, las imágenes captadas por las cámaras de seguridad han generado dudas sobre la versión inicial, ya que no parece haber un intercambio previo de palabras entre víctima y agresor, lo que sugiere que el ataque podría haber sido completamente aleatorio.

Esteban era oriundo de Concordia, en el Suroeste antioqueño, y residía en Itagüí con su familia, compuesta por sus padres y una hermana. Según medios locales y familiares, se trataba de un joven conocido por su amabilidad y respeto. 

Capturan a hombre en situación de calle 

Las autoridades destacaron la captura "en tiempo récord" del presunto responsable en el sector de Peldar, cerca del Puente Fundadores en Envigado, a pocos kilómetros del lugar del crimen. La detención fue posible gracias a la coordinación entre la Policía Metropolitana, el Ejército y la Secretaría de Seguridad de Itagüí, apoyados por el sistema de cámaras de seguridad de ambos municipios.

William de Jesús Cadavid enfrenta cargos por homicidio agravado y fue puesto a disposición de las autoridades para su judicialización. El secretario de Seguridad de Itagüí, Rafael Andrés Otálvaro, resaltó la efectividad de la operación conjunta, mientras que la Alcaldía de Itagüí y la Secretaría de Seguridad de Envigado destacaron, a través de mensajes en X, la importancia de la vigilancia por cámaras y la coordinación interinstitucional para lograr la captura del presunto homicida.

