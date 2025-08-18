Hombre de 32 años raptó a niña de 12 que contactó a través de TikTok

En Junín, provincia de Buenos Aires, Argentina, una niña de 12 años fue rescatada gracias a la rápida intervención de las autoridades tras ser contactada por un hombre de 32 años a través de TikTok. El hecho, ocurrido el pasado miércoles 13 de agosto, puso en alerta a las autoridades sobre los riesgos del grooming y el uso de redes sociales para engañar a menores.
Según la denuncia presentada por la madre de la menor, de 49 años, la niña salió de su casa y subió a un automóvil desconocido. Gracias a los datos aportados por la madre sobre el vehículo y la menor, las autoridades desplegaron un operativo que permitió localizarla minutos más tarde.
El seguimiento del automóvil se realizó mediante cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), lo que permitió identificar que la menor se dirigía hacia la estación de tren con destino a Retiro, acompañada por el sujeto. Las fuerzas de seguridad del sistema de transporte colaboraron para resguardar a la niña y detener al hombre, quien llevaba puesta una chaqueta policial y portaba identificaciones falsas.
Sujeto contactó a la menor por TikTok
La fiscal Vanina Lisazo explicó que el hombre, identificado con las iniciales J.C.B., contactó a la menor a través de TikTok, haciéndose pasar por un adolescente de su edad. Tras ganar su confianza, la convenció para salir sin que la madre lo supiera. La intervención rápida de la progenitora y de las autoridades evitó que se consumara un posible abuso.
Hasta el momento se desconoce si el sujeto está vinculado a otros casos de grooming, aunque la investigación continúa abierta. A J.C.B. se le imputan los delitos de rapto con fines sexuales, usurpación de títulos y honores, coacción y abuso sexual infantil. Durante el operativo se le decomisaron dos teléfonos celulares que utilizaba para mantener contacto con sus víctimas, así como prendas e identificaciones apócrifas de la policía bonaerense.