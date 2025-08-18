 Hombre de 32 años raptó a niña de 12 que contactó a través de TikTok
Viral

Hombre de 32 años raptó a niña de 12 que contactó a través de TikTok

La fiscalía explicó que el hombre contactó a la menor a través de TikTok, haciéndose pasar por un adolescente .

Compartir:
Caso de niña raptada en Argentina., Captura de pantalla video X.
Caso de niña raptada en Argentina. / FOTO: Captura de pantalla video X.

En Junín, provincia de Buenos Aires, Argentina, una niña de 12 años fue rescatada gracias a la rápida intervención de las autoridades tras ser contactada por un hombre de 32 años a través de TikTok. El hecho, ocurrido el pasado miércoles 13 de agosto, puso en alerta a las autoridades sobre los riesgos del grooming y el uso de redes sociales para engañar a menores.

Según la denuncia presentada por la madre de la menor, de 49 años, la niña salió de su casa y subió a un automóvil desconocido. Gracias a los datos aportados por la madre sobre el vehículo y la menor, las autoridades desplegaron un operativo que permitió localizarla minutos más tarde.

El seguimiento del automóvil se realizó mediante cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), lo que permitió identificar que la menor se dirigía hacia la estación de tren con destino a Retiro, acompañada por el sujeto. Las fuerzas de seguridad del sistema de transporte colaboraron para resguardar a la niña y detener al hombre, quien llevaba puesta una chaqueta policial y portaba identificaciones falsas.

Sujeto contactó a la menor por TikTok 

La fiscal Vanina Lisazo explicó que el hombre, identificado con las iniciales J.C.B., contactó a la menor a través de TikTok, haciéndose pasar por un adolescente de su edad. Tras ganar su confianza, la convenció para salir sin que la madre lo supiera. La intervención rápida de la progenitora y de las autoridades evitó que se consumara un posible abuso.

Hasta el momento se desconoce si el sujeto está vinculado a otros casos de grooming, aunque la investigación continúa abierta. A J.C.B. se le imputan los delitos de rapto con fines sexuales, usurpación de títulos y honores, coacción y abuso sexual infantil. Durante el operativo se le decomisaron dos teléfonos celulares que utilizaba para mantener contacto con sus víctimas, así como prendas e identificaciones apócrifas de la policía bonaerense.

En Portada

Número de guatemaltecos en Alligator Alcatraz se reduce t
Nacionales

Número de guatemaltecos en Alligator Alcatraz se reduce

04:18 PM, Ago 18
México: Violencia en estadios encienden las alarmas del Mundial 2026t
Deportes

México: Violencia en estadios encienden las alarmas del Mundial 2026

02:08 PM, Ago 18
Héctor Sandarti revela su lado más vulnerable en Top Chef VIPt
Farándula

Héctor Sandarti revela su lado más vulnerable en Top Chef VIP

02:14 PM, Ago 18
Trump: En una o dos semanas se sabrá si hay solución para la guerra en Ucraniat
Internacionales

Trump: "En una o dos semanas" se sabrá si hay solución para la guerra en Ucrania

03:28 PM, Ago 18

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalFútbolEstados UnidosFutbol GuatemaltecoEE.UU.Seguridadredes socialesDonald TrumpNoticias de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos