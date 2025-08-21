Momento en que supuesto ovni aterriza en terreno baldío

Un video que muestra lo que parece ser un Objeto Volador No Identificado (ovni) ha causado gran impacto entre los internautas debido a la nitidez, cercanía y tamaño del objeto. La grabación, de 25 segundos de duración, fue compartida por el periodista e investigador Jaime Maussan en su cuenta de X y ha generado múltiples reacciones en redes sociales.
En el video se observa a la persona que graba cerca de una estructura o posible planta de luz. Al hacer zoom, se aprecia al ovni de forma ovalada, con luces encendidas y parpadeantes, a lo que parece ser una altura máxima de tres metros sobre el terreno. Según la grabación, el objeto se mantiene inmóvil durante toda la duración del clip, que concluye sin mostrar movimiento adicional ni despegue.
Opiniones divididas por grabación de supuesto ovni
La breve filmación ha dividido opiniones en redes sociales. Algunos usuarios aseguraron que las imágenes parecen auténticas y destacaron la proximidad y el tamaño del objeto. Otros, en cambio, cuestionaron la calidad y autenticidad del material.
Aunque los avistamientos de ovnis se han incrementado en redes sociales en los últimos años, este video ha llamado la atención por la claridad con que se percibe el objeto y por la cercanía desde la que fue grabado. A pesar del debate, hasta el momento no existe confirmación oficial sobre la autenticidad del video ni sobre la naturaleza del objeto filmado.
El fenómeno continúa siendo un tema de interés tanto para investigadores como para usuarios de internet, quienes siguen compartiendo, comentando y analizando la grabación, generando un nuevo capítulo en la discusión sobre la presencia de ovnis en el planeta.