 VIDEO. Portero para un penal y muere al instante
Viral

portero, fútbol, futbolista, atleta, Pixabay
portero, fútbol, futbolista, atleta / FOTO: Pixabay

El futsal brasileño está de luto. Antonio Edson dos Santos Sousa, conocido como "Pixé", falleció en plena cancha justo después de detener un penal durante un partido disputado en el municipio de Augusto Corrêa, en el estado de Pará.

El hecho ocurrió en el gimnasio municipal José Williams de Freitas y quedó grabado por uno de los asistentes, quien compartió las imágenes en redes sociales. El video se volvió viral rápidamente y muestra a Pixé, vestido con uniforme rojo, detener un tiro penal con el pecho.

Tras la hazaña, el portero levanta los brazos en señal de celebración, pero segundos después, mientras se dirigía a chocar las manos con un compañero, se desploma inesperadamente en el minuto 21:41 del encuentro.

En las imágenes también se observa la confusión de los jugadores, que en un inicio no comprendieron la gravedad de la situación.

Autoridades municipales informaron que Pixé recibió atención inmediata dentro del gimnasio, pero la muerte fue instantánea. Hasta el momento no se ha revelado la causa oficial del deceso.

Condolencias de la Federación

La Federación de Fútbol de Pará (FEFUSPA), organizadora de la división en la que se disputaba el torneo, lamentó profundamente la muerte del portero de 31 años.

Con inmenso pesar recibimos la noticia del fallecimiento de Edson Antonio dos Santos Sousa, un atleta que marcó su carrera con dedicación, talento y espíritu de equipo. Su presencia siempre será recordada dentro y fuera de la cancha, no solo como un jugador ejemplar, sino también como una persona especial que cautivó a todos", expresó la institución en un comunicado.

El portero Pixé falleció al parar un penal. - Redes sociales.

La Federación también envió condolencias a la familia, amigos y a toda la comunidad deportiva, resaltando que Pixé deja un legado de inspiración y pasión por el futsal.

Tras la tragedia, las autoridades municipales decidieron cancelar el resto de los encuentros programados en la división de futsal como muestra de respeto al jugador fallecido.

