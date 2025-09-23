 Adolescente pierde la vida tras cirugía estética de pecho
Viral

Adolescente de 14 años pierde la vida tras cirugía estética de pecho

"Exijo que se investigue a todos los responsables: el doctor, la madre, el hospital y quienes participaron en este encubrimiento", demandó el papá de Paloma Nicole.

Compartir:
Investigan la muerte de adolescente de 14 años tras cirugía estética., Redes sociales.
Investigan la muerte de adolescente de 14 años tras cirugía estética. / FOTO: Redes sociales.

La muerte de Paloma Nicole Arellano, una menor de 14 años, ha conmocionado a México y a otros países del mundo tras revelarse que se sometió a una cirugía estética en el pecho en Durango. Su padre, Carlos Arellano, denunció en redes sociales que la causa real del fallecimiento fue encubierta y exige justicia contra los responsables.

Según informó El Universal, la adolescente ingresó el 12 de septiembre a una clínica para someterse al procedimiento estético. Días después, el 20 de dicho mes, murió a causa de complicaciones derivadas de la operación.

En su certificado de defunción se asentó como causa "enfermedad", mencionando "edema cerebral y encefalopatía hipóxica". Sin embargo, el padre de la víctima asegura que se trató de un intento de encubrimiento.

El 20 de septiembre, tras días de sufrimiento, mi hija falleció. En su certificado de defunción falsamente se asentó ‘enfermedad’ como causa de muerte, intentando encubrir la verdad", escribió Carlos Arellano en sus redes sociales.

Cirugía se realizó sin el conocimiento del padre de Paloma 

El padre sostiene que la intervención quirúrgica se realizó sin su consentimiento y responsabiliza a la madre de la menor por haber avalado el procedimiento. También presentó una denuncia ante la Fiscalía de Durango contra el médico que practicó la cirugía, así como contra el hospital y el personal administrativo.

Exijo que se investigue a todos los responsables: el doctor, la madre, el hospital, sus administrativos y quienes participaron en este encubrimiento", demandó públicamente.

De acuerdo con la fiscalía, será la autopsia la que determine las causas exactas de la muerte y, con base en ello, se establecerán responsabilidades legales, tanto para el médico como para la madre, en caso de comprobarse negligencia o complicidad.

El caso ha generado indignación en redes sociales, donde usuarios cuestionan que una menor de edad haya podido acceder a una cirugía estética de este tipo, lo que abre un debate sobre la responsabilidad médica, la autorización de los tutores y la ética en los procedimientos estéticos realizados a adolescentes.

En Portada

Paso cerrado en ruta Hincapié - Santa Inés por derrumbest
Nacionales

Paso cerrado en ruta Hincapié - Santa Inés por derrumbes

07:08 AM, Sep 23
Lionel Messi felicita a Dembélé por su Balón de Orot
Deportes

Lionel Messi felicita a Dembélé por su Balón de Oro

06:59 AM, Sep 23
El Ayuntamiento de Barcelona niega la licencia al Spotify Camp Nout
Deportes

El Ayuntamiento de Barcelona niega la licencia al Spotify Camp Nou

07:16 AM, Sep 23
Líder pandillero el Lobo sigue en Renovación 1; Gobierno impugna nueva orden de trasladot
Nacionales

Líder pandillero "el Lobo" sigue en Renovación 1; Gobierno impugna nueva orden de traslado

04:38 PM, Sep 22

Temas

GuatemalaFútbolEstados UnidosNoticias de Guatemalaredes sociales#liganacionalEE.UU.Mundial 2026JusticiaFutbol GuatemaltecoLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos