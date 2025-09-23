Adolescente pierde la vida tras cirugía estética de pecho

La muerte de Paloma Nicole Arellano, una menor de 14 años, ha conmocionado a México y a otros países del mundo tras revelarse que se sometió a una cirugía estética en el pecho en Durango. Su padre, Carlos Arellano, denunció en redes sociales que la causa real del fallecimiento fue encubierta y exige justicia contra los responsables.
Según informó El Universal, la adolescente ingresó el 12 de septiembre a una clínica para someterse al procedimiento estético. Días después, el 20 de dicho mes, murió a causa de complicaciones derivadas de la operación.
En su certificado de defunción se asentó como causa "enfermedad", mencionando "edema cerebral y encefalopatía hipóxica". Sin embargo, el padre de la víctima asegura que se trató de un intento de encubrimiento.
El 20 de septiembre, tras días de sufrimiento, mi hija falleció. En su certificado de defunción falsamente se asentó ‘enfermedad’ como causa de muerte, intentando encubrir la verdad", escribió Carlos Arellano en sus redes sociales.
Cirugía se realizó sin el conocimiento del padre de Paloma
El padre sostiene que la intervención quirúrgica se realizó sin su consentimiento y responsabiliza a la madre de la menor por haber avalado el procedimiento. También presentó una denuncia ante la Fiscalía de Durango contra el médico que practicó la cirugía, así como contra el hospital y el personal administrativo.
Exijo que se investigue a todos los responsables: el doctor, la madre, el hospital, sus administrativos y quienes participaron en este encubrimiento", demandó públicamente.
De acuerdo con la fiscalía, será la autopsia la que determine las causas exactas de la muerte y, con base en ello, se establecerán responsabilidades legales, tanto para el médico como para la madre, en caso de comprobarse negligencia o complicidad.
El caso ha generado indignación en redes sociales, donde usuarios cuestionan que una menor de edad haya podido acceder a una cirugía estética de este tipo, lo que abre un debate sobre la responsabilidad médica, la autorización de los tutores y la ética en los procedimientos estéticos realizados a adolescentes.