Mujer pierde brazos y piernas tras brutal ataque de pitbulls

Mujer atacada por pitbulls mientras paseaba en bicicleta pierde todas sus extremidades.

Ataque de perros., Redes sociales.
Ataque de perros. / FOTO: Redes sociales.

Janelle Scott, una mujer de Oklahoma, Estados Unidos, sufrió la amputación de ambos brazos y piernas tras un brutal ataque de dos pitbulls ocurrido a principios de septiembre mientras paseaba en bicicleta con su novio.

Según relató Cheryl, madre de la víctima, Janelle conocía a los perros y les gritó varias veces que se detuvieran, pero los animales no hicieron caso. Tras separarse momentáneamente de ellos, uno de los perros la persiguió y le mordió el muslo. Su novio intentó enfrentarse a los animales mientras pedía ayuda.

Ahí empezó mi pesadilla, porque me envió un mensaje de texto a la 1:30 de la mañana diciéndome que unos perros la habían atacado y que la habían llevado a un hospital en Tulsa", declaró Cheryl a la televisora local News 9.

La policía local informó que sus agentes acudieron al área boscosa donde se produjo el ataque el 9 de septiembre, tras escuchar gritos. Janelle fue encontrada con heridas graves y trasladada en helicóptero al hospital Tulsa St. Francis. La pareja de Scott también sufrió agresión de los perros mientras intentaba socorrerla.

Según las autoridades, los pitbulls se encontraban en una casa rodante ubicada en un campamento para personas sin hogar o transitorias. Se sospecha que los animales fueron liberados luego de que alguien ingresara a robar en la vivienda durante la noche.

Debido a la gravedad de sus heridas, Janelle fue sometida a varias cirugías. Primero se le amputaron un brazo y una pierna, y posteriormente, el 20 de septiembre, perdió las extremidades restantes. Actualmente recibe atención especializada para su recuperación.

Recaudación de fondos 

La familia inició una campaña de recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe para cubrir los gastos médicos y ayudar a Cheryl, quien dejó de trabajar para cuidar de su hija. Hasta el momento, la campaña ha recaudado US $18 mil 737 de una meta de US $24 mil gracias a 369 donaciones.

Shay Moctezuma, prima de Janelle y creadora de la campaña, compartió fotografías de su familiar recibiendo atención hospitalaria.

