Jauría ataca a mujer y automovilista la salva

Un video que circula en redes sociales muestra cómo al menos siete perros atacaron a una mujer que caminaba sola por calles de Ixtapaluca, Estado de México. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que la víctima fue rodeada, derribada y mordida por los animales.
En las imágenes, se observa a la mujer, vestida con sudadera blanca, intentando escapar de un primer perro que la muerde en el tobillo. En segundos, otro can se lanza desde atrás, derribándola al suelo y dejando a la joven completamente vulnerable. A medida que intenta cubrirse y protegerse, más animales se suman al ataque, atacando brazos, piernas y espalda. La víctima grita mientras intenta levantarse, sin éxito debido a la agresividad de la jauría.
Justo cuando la situación parecía salirse de control, un automovilista que pasaba por la zona detuvo su vehículo cerca de la escena y logró que los perros se apartaran momentáneamente. Esto permitió que la mujer se levantara y buscara ayuda mientras mostraba signos visibles de heridas.
Mujer fuera de peligro
Hasta el momento, las autoridades no han identificado públicamente a la víctima, pero se informó que se encuentra fuera de peligro tras recibir atención médica por las múltiples mordeduras.
El video ha generado indignación en redes sociales, donde usuarios exigieron mayor control sobre animales callejeros y sanciones para los dueños de perros abandonados que representan un riesgo para la comunidad. La escena reabre el debate sobre la seguridad de los peatones y la responsabilidad de los propietarios de mascotas en áreas urbanas.