Video muestra rescate con grúa de un hombre de 440 libras

Un hombre de aproximadamente 440 libras (200 kilos) fue rescatado el martes 7 de octubre de su vivienda en West Palm Beach, Florida, Estados Unidos (EE. UU.) mediante una compleja operación que requirió el uso de una grúa, luego de sufrir una emergencia médica repentina. El inusual operativo generó gran conmoción en la comunidad y se volvió viral tras ser difundido en redes sociales.
De acuerdo con medios locales, el hombre, cuya identidad no ha sido revelada, no pudo salir de su apartamento por las puertas ni por las escaleras debido a su peso y a complicaciones de salud. Ante la imposibilidad de movilizarlo por los accesos convencionales, los equipos de emergencia desmontaron parte de la pared y retiraron las barandillas del balcón para facilitar el rescate.
El paciente fue asegurado sobre una plataforma acolchada y reforzada, que luego fue descendida lentamente unos seis metros con ayuda de una grúa. Una ambulancia lo esperaba en el lugar para trasladarlo a un hospital cercano y brindarle atención médica de urgencia.
Participación de rescatistas especializados
En la maniobra participaron al menos una docena de bomberos entrenados en el manejo de pacientes bariátricos, término utilizado para referirse a personas que requieren transporte y cuidados adaptados a su peso corporal.
El Departamento de Bomberos de West Palm Beach informó que el operativo se realizó bajo estrictas medidas de seguridad y que el hombre fue trasladado al hospital en condición estable.
Las imágenes del rescate circularon ampliamente en redes sociales, donde cientos de usuarios expresaron tanto preocupación por la salud del hombre como reconocimiento al trabajo de los socorristas que lograron trasladarlo sin mayores incidentes.