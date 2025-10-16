 Trágica muerte de hombre atacado por su propio gallo
Viral

Video muestra la trágica muerte de un hombre atacado por su propio gallo de pelea

El embravecido animal atacó a su cuidador en cuanto saltó al ruedo.

Pelas de gallos clandestinas. , Captura de pantalla video Facebook.
Pelas de gallos clandestinas. / FOTO: Captura de pantalla video Facebook.

Un impactante video difundido en redes sociales muestra el momento en que un hombre perdió la vida tras ser atacado por su propio gallo de pelea durante un evento clandestino realizado en Paramonga, provincia de Barranca, en el departamento de Lima, Perú. El hecho ocurrió el pasado domingo 12 de octubre y ha causado conmoción entre los internautas por la crudeza de las imágenes.

Según los reportes, la víctima fue identificada como Jorge Luis Castillo Corzo, de 55 años, quien participaba en una pelea de gallos cuando fue alcanzado accidentalmente por el filo de la navaja atada a una de las patas del animal. En el video se observa el momento en que el hombre ingresa al ruedo para recoger a su ejemplar, pero el gallo se le abalanza de forma repentina y le causa una profunda herida en la pierna.

La lesión perforó la arteria femoral, provocando una rápida pérdida de sangre. Pese a los esfuerzos de familiares y asistentes por trasladarlo a un centro de salud cercano, los médicos no pudieron salvarle la vida y confirmaron su fallecimiento poco después de su ingreso.

Abren investigación por muerte de hombre 

Las autoridades locales informaron que se abrió una investigación para determinar responsabilidades, ya que el evento se realizó sin autorización ni medidas de seguridad. Hasta el momento no se reportan personas detenidas.

El video se ha viralizado en diversas plataformas y ha reavivado el debate sobre la práctica de las peleas de gallos, consideradas por muchos como un acto de crueldad animal. Usuarios en redes sociales lamentaron la tragedia y señalaron la necesidad de reforzar los controles para evitar que continúen este tipo de espectáculos clandestinos en el país.

