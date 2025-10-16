Video registra supuesto niño fantasma en vía pública

Un perturbador video se ha viralizado en redes sociales al mostrar un hecho que ha dejado sin palabras a miles de usuarios. Un niño que corre repentinamente por una calle desierta y, segundos después, desaparece sin dejar rastro.
Según la información que acompaña al clip, los hechos ocurrieron a la medianoche del pasado 11 de octubre en un barrio de Ecuador. Las imágenes, captadas por una cámara de seguridad, muestran inicialmente una calle vacía. De manera repentina, aparece un niño de aproximadamente 10 años corriendo, aparentemente huyendo de dos perros que lo persiguen.
El momento más inquietante ocurre cuando el menor entra en un terreno baldío sin salida y desaparece ante los ojos de la cámara. La reacción de los perros llamó igualmente la atención: uno parece asustarse y retrocede, mientras que el otro permanece inmóvil, mirando fijamente el lugar donde el niño fue visto por última vez.
Ola de reacciones por el video viral
El video ha provocado una ola de especulaciones entre los usuarios. Algunos consideran que podría tratarse de un montaje o de un fallo de la cámara de videovigilancia, mientras que otros sugieren la posibilidad de un fenómeno paranormal. La falta de información oficial ha alimentado aún más estas teorías.
El clip ha acumulado miles de reproducciones, comentarios y compartidos, convirtiéndose en uno de los contenidos más escalofriantes y comentados en redes sociales durante los últimos días. Hasta el momento, no se ha confirmado la autenticidad del material ni la identidad del menor, manteniendo el misterio y la incertidumbre entre los internautas.
Este caso se suma a la tendencia de videos virales que mezclan lo cotidiano con lo inexplicable, generando debate y cautivando la atención de la comunidad digital, mientras el enigma de la aparición y desaparición del niño sigue sin respuesta.