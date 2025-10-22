 Robacarros muere tras ser atropellado
Viral

VIDEO. Robacarros muere tras ser atropellado mientras huía de la policía

Sujeto vinculado a robo de camioneta muere durante persecución policial,

Robacarro en Los Ángeles, EE. UU. , Redes sociales.
Robacarro en Los Ángeles, EE. UU. / FOTO: Redes sociales.

Un video que se volvió viral en redes sociales captó el instante exacto en que un presunto robacarros murió durante una persecución policial el 21 de octubre. El incidente comenzó alrededor de las 20:30 horas, cuando el conductor de una camioneta presuntamente robada se negó a detenerse ante un patrullero del Departamento de Policía Local. Esto inició un operativo que culminó en la autopista 110, a la altura de la Avenida 43, en el barrio de Montecito Heights, en Los Ángeles, California, Estados Unidos (EE. UU.).

El video, transmitido en vivo por un noticiero mientras helicópteros de la policía seguían al sospechoso, muestra cómo el hombre pierde el control del vehículo y choca contra un separador central en el carril norte. Posteriormente, sale por una ventana del auto y corre por la carretera, esquivando automóviles mientras es perseguido por los agentes.

Minutos después, el hombre es embestido por una camioneta que circulaba a gran velocidad. Los oficiales y paramédicos realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en el lugar, pero no lograron salvarlo debido a la gravedad de las heridas, según informaron los Bomberos de Los Ángeles.

Reacciones por impactante video 

El video, que fue compartido ampliamente en X (antes Twitter), muestra el momento crítico del atropello y la reacción de los reporteros en la transmisión en vivo. La grabación ha generado debate sobre los procedimientos policiales y la cobertura en tiempo real de incidentes de alto riesgo.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre posibles investigaciones internas ni sobre el estado de los agentes involucrados, mientras la cobertura mediática continúa reproduciendo las imágenes del hecho que estremecieron a la población estadounidense.

