Influencer graba el momento en que un hombre la persigue

Lo que debía ser un video más para mostrar su rutina deportiva terminó convertido en una experiencia aterradora. La deportista e influencer colombiana Sara Cifuentes publicó en sus redes sociales el momento en que, mientras grababa su entrenamiento de running, fue perseguida por un hombre en situación de calle que, según relató, portaba un objeto que parecía ser un cuchillo.
Cifuentes, participante del programa Desafío The Box 2023 y atleta dedicada al CrossFit desde hace seis años, explicó que salió a correr con la intención de grabar contenido para sus seguidores sobre su rutina como corredora. Sin embargo, durante el recorrido notó a lo lejos a un hombre que caminaba en sentido contrario. En un inicio, no le dio importancia.
Según su testimonio, el individuo parecía estar en estado de ebriedad y comenzó a hacer comentarios hacia ella. "Me dijo ‘¡Viva Italia!’ y luego ‘Te amo, chiquita’", relató. La situación empezó a inquietarla, por lo que decidió cambiar de carril para evitar cruzarse directamente con él. En ese momento, el hombre aceleró el paso e inició la persecución.
En el video, difundido en redes sociales, Cifuentes muestra posteriormente una imagen donde se aprecia al hombre sosteniendo un objeto en la mano que, de acuerdo con lo que ella señala, sería un cuchillo.
Ver esta grabación me ha sido muy difícil, porque cada vez que la veo mi corazón se acelera y me llena de miedo", escribió.
La deportista contó que comenzó a correr con mayor velocidad, confiando en que el hombre se cansaría debido a que la calle tenía una pendiente. Finalmente, logró alejarse y evitar un posible ataque.
"No se lo deseo a nadie"
Tras el incidente, Cifuentes decidió compartir su experiencia como medida de prevención y concientización para otras mujeres que practican ejercicio al aire libre. "Esto que me tocó vivir no se lo deseo a nadie", expresó. La influencer recomendó correr acompañada cuando sea posible y portar elementos de defensa personal, como gas pimienta, en caso de enfrentar situaciones de riesgo.
El video ha generado una amplia discusión en redes sociales sobre la seguridad de las mujeres en espacios públicos y la vulnerabilidad que enfrentan incluso en actividades cotidianas como ejercitarse.
La publicación continúa acumulando comentarios de apoyo y mensajes que exigen mayor protección y atención a los riesgos en las calles para quienes practican deporte, especialmente mujeres.