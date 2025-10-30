 Influencer graba el momento en que un hombre la persigue
Viral

Influencer graba el momento en que un hombre la persigue con cuchillo en mano

Influencer capta en video el momento en que es perseguida mientras hacía ejercicio.

Compartir:
Hombre en situación de calle persigue a deportista. , Captura de pantalla video Facebook.
Hombre en situación de calle persigue a deportista. / FOTO: Captura de pantalla video Facebook.

Lo que debía ser un video más para mostrar su rutina deportiva terminó convertido en una experiencia aterradora. La deportista e influencer colombiana Sara Cifuentes publicó en sus redes sociales el momento en que, mientras grababa su entrenamiento de running, fue perseguida por un hombre en situación de calle que, según relató, portaba un objeto que parecía ser un cuchillo.

Cifuentes, participante del programa Desafío The Box 2023 y atleta dedicada al CrossFit desde hace seis años, explicó que salió a correr con la intención de grabar contenido para sus seguidores sobre su rutina como corredora. Sin embargo, durante el recorrido notó a lo lejos a un hombre que caminaba en sentido contrario. En un inicio, no le dio importancia.

Reo transmite en vivo desde Pavón y deja al descubierto lujos en prisión (VIDEO)

Video desde Pavón muestra a reo presumir vida de lujo con dinero, licor y hasta una silla ejecutiva.

Según su testimonio, el individuo parecía estar en estado de ebriedad y comenzó a hacer comentarios hacia ella. "Me dijo ‘¡Viva Italia!’ y luego ‘Te amo, chiquita’", relató. La situación empezó a inquietarla, por lo que decidió cambiar de carril para evitar cruzarse directamente con él. En ese momento, el hombre aceleró el paso e inició la persecución.

En el video, difundido en redes sociales, Cifuentes muestra posteriormente una imagen donde se aprecia al hombre sosteniendo un objeto en la mano que, de acuerdo con lo que ella señala, sería un cuchillo.

Ver esta grabación me ha sido muy difícil, porque cada vez que la veo mi corazón se acelera y me llena de miedo", escribió.

La deportista contó que comenzó a correr con mayor velocidad, confiando en que el hombre se cansaría debido a que la calle tenía una pendiente. Finalmente, logró alejarse y evitar un posible ataque.

"No se lo deseo a nadie"

Tras el incidente, Cifuentes decidió compartir su experiencia como medida de prevención y concientización para otras mujeres que practican ejercicio al aire libre. "Esto que me tocó vivir no se lo deseo a nadie", expresó. La influencer recomendó correr acompañada cuando sea posible y portar elementos de defensa personal, como gas pimienta, en caso de enfrentar situaciones de riesgo.

El video ha generado una amplia discusión en redes sociales sobre la seguridad de las mujeres en espacios públicos y la vulnerabilidad que enfrentan incluso en actividades cotidianas como ejercitarse.

La publicación continúa acumulando comentarios de apoyo y mensajes que exigen mayor protección y atención a los riesgos en las calles para quienes practican deporte, especialmente mujeres.

En Portada

Arévalo señala fallo de CC como un duro golpe al intento de golpet
Nacionales

Arévalo señala fallo de CC como un "duro golpe al intento de golpe"

07:59 AM, Oct 30
Guatemala despide los Juegos Centroamericanos 2025t
Deportes

Guatemala despide los Juegos Centroamericanos 2025

09:23 AM, Oct 30
Guatemala expone ante la OEA intentos de promover un golpe de Estado; países expresan respaldot
Nacionales

Guatemala expone ante la OEA "intentos de promover un golpe de Estado"; países expresan respaldo

09:21 AM, Oct 30
Requisa en Pavón luego de transmisión en vivo revela armas, licor y dinero en la prisiónt
Nacionales

Requisa en Pavón luego de transmisión en vivo revela armas, licor y dinero en la prisión

08:46 AM, Oct 30

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosNoticias de GuatemalaMundial 2026CorrupciónSeguridadEstados UnidosEE.UU.Futbol GuatemaltecoReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos