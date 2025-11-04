Automovilista se topa con misteriosa figura de niño

Un video que circula en redes sociales ha causado gran impacto entre los internautas al mostrar lo que parece ser un "niño fantasma" en una carretera de Chiapas, México. Las imágenes, compartidas en la plataforma X (antes Twitter), fueron grabadas durante la noche y han generado cientos de comentarios sobre si se trata de un fenómeno paranormal o simplemente una ilusión óptica.
La grabación, de aproximadamente 30 segundos de duración, muestra a un automovilista circulando por un camino desolado, sin pavimentar y rodeado de maleza, lo que hace poco probable que alguien, y más un menor de edad, se encontrara caminando por la zona en plena madrugada.
Entre los árboles y la vegetación, se alcanza a observar, iluminado por las luces del automóvil, lo que parece ser la figura de un niño. Lo más sorprendente ocurre cuando el vehículo vuelve a enfocar el mismo lugar: la imagen del menor desaparece repentinamente, dejando a los espectadores con la duda sobre su veracidad.
Video genera debate
Los hechos habrían ocurrido en la localidad de Pasté, municipio de Zinacantán, y hasta el momento el video ha superado las 91 mil vistas. Mientras algunos usuarios aseguran que se trata de un fenómeno paranormal, otros sostienen que podría ser una ilusión óptica provocada por la iluminación y el entorno.
El video continúa generando debate entre quienes creen en sucesos paranormales y quienes buscan explicaciones racionales sobre este misterioso acontecimiento en la carretera de Chiapas.