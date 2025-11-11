Capturado suplica a policías que borren sus conversaciones

Un curioso video proveniente de El Salvador se volvió tendencia en redes sociales tras mostrar el momento en que un hombre, recién detenido por las autoridades, pide desesperadamente que borren la información de su teléfono celular antes de que este sea entregado a su esposa.
En las imágenes, grabadas por un testigo, se observa al hombre de mediana edad esposado y sentado en la parte trasera de una patrulla. Aunque mantiene una conversación tranquila con otro individuo, su preocupación no parece ser la detención en sí, sino el contenido de su celular.
Se le escucha decir con insistencia a los agentes: "desinstalar WhatsApp", además de solicitar que cierren su sesión de Facebook y borren el historial del navegador. Incluso dicta sus claves en voz baja para que su amigo cumpla con la tarea.
Al final del video, que dura apenas 27 segundos, una mujer de cabello rizado y vestida con una chumpa negra de cuero se coloca frente al detenido, observándolo fijamente con gesto desafiante. Muchos internautas aseguran que se trata de su esposa y que la escena refleja el verdadero motivo de la desesperación del hombre.
¿Por qué detuvieron al hombre?
Según la cuenta de X @ITROriginal, que difundió el video, el hombre habría sido detenido por conducir en estado de ebriedad. Aun así, su reacción convirtió el incidente en uno de los momentos más comentados del día en redes sociales.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, implementó la "Ley Cero Tolerancia al Alcohol", una estricta normativa para reducir los accidentes de tránsito causados por conductores en estado de ebriedad.
La ley, vigente desde finales de 2024, impone una multa de US $150 y la suspensión definitiva de la licencia a quienes sean reportados manejando bajo los efectos del alcohol.
Bukele subrayó que el consumo de alcohol no está prohibido, pero conducir tras beber tendrá consecuencias severas. "Pueden tomar todo lo que quieran, pero no manejen ni con una copa", afirmó. Además, si el conductor ebrio provoca un accidente mortal, enfrentará penas de 10 a 15 años de prisión, dependiendo del tipo de vehículo involucrado.
Estas medidas buscan fomentar la responsabilidad al volante y proteger la vida de los ciudadanos, reforzando el mensaje de que alcohol y conducción son una combinación peligrosa.