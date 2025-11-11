Video del asesinato de la influencer Bárbara Borges

El video del instante en que la modelo e influencer Bárbara Borges perdió la vida se ha vuelto viral en redes sociales, generando conmoción dentro y fuera de Brasil. La joven, de 28 años, fue alcanzada por una bala perdida cuando viajaba en un taxi el pasado 31 de octubre, en el sector norte de Río de Janeiro, durante un enfrentamiento armado entre grupos criminales rivales.
Los hechos ocurrieron en la zona de Vila do Pinheiro, en el Complexo da Maré, una de las áreas más conflictivas de la ciudad. Según el relato del taxista que la transportaba, la ráfaga de disparos los tomó por sorpresa.
Oí un estallido, se oyeron muchos disparos, sentí como si hubieran lanzado una bomba contra mi coche", declaró a medios locales. La joven murió al instante tras recibir un impacto de bala en la cabeza.
El video del asesinato
Bárbara Borges contaba con más de 20 mil seguidores en Instagram, donde solía compartir mensajes sobre amor propio y familia. Irónicamente, su última publicación hablaba del valor de las personas que más amaba.
El video, difundido por el medio Jornal Sepetiba, muestra el momento en que estalla la balacera y se escuchan los gritos de una testigo que presencia la escena: "¡Ay mi corazón!", exclama entre el pánico y la desesperación.
El caso ocurre en medio de una nueva ola de violencia extrema en Río de Janeiro, donde recientemente la Policía abatió a más de un centenar de presuntos miembros del Comando Vermelho, una de las facciones criminales más poderosas del país.
La muerte de Borges se suma a la larga lista de víctimas inocentes atrapadas en el fuego cruzado que mantiene en tensión a la ciudad carioca