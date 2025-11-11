 Video del asesinato de la influencer Bárbara Borges
Viral

Filtran video del momento exacto en el que fue asesinada una influencer

La joven, de 28 años, fue alcanzada por una bala perdida cuando viajaba en un taxi.

Compartir:
Video del momento exacto en que atacaron a influencer Bárbara Borges., Redes sociales.
Video del momento exacto en que atacaron a influencer Bárbara Borges. / FOTO: Redes sociales.

El video del instante en que la modelo e influencer Bárbara Borges perdió la vida se ha vuelto viral en redes sociales, generando conmoción dentro y fuera de Brasil. La joven, de 28 años, fue alcanzada por una bala perdida cuando viajaba en un taxi el pasado 31 de octubre, en el sector norte de Río de Janeiro, durante un enfrentamiento armado entre grupos criminales rivales.

Los hechos ocurrieron en la zona de Vila do Pinheiro, en el Complexo da Maré, una de las áreas más conflictivas de la ciudad. Según el relato del taxista que la transportaba, la ráfaga de disparos los tomó por sorpresa.

Oí un estallido, se oyeron muchos disparos, sentí como si hubieran lanzado una bomba contra mi coche", declaró a medios locales. La joven murió al instante tras recibir un impacto de bala en la cabeza.

El video del asesinato 

Bárbara Borges contaba con más de 20 mil seguidores en Instagram, donde solía compartir mensajes sobre amor propio y familia. Irónicamente, su última publicación hablaba del valor de las personas que más amaba.

El video, difundido por el medio Jornal Sepetiba, muestra el momento en que estalla la balacera y se escuchan los gritos de una testigo que presencia la escena: "¡Ay mi corazón!", exclama entre el pánico y la desesperación.

El caso ocurre en medio de una nueva ola de violencia extrema en Río de Janeiro, donde recientemente la Policía abatió a más de un centenar de presuntos miembros del Comando Vermelho, una de las facciones criminales más poderosas del país.

La muerte de Borges se suma a la larga lista de víctimas inocentes atrapadas en el fuego cruzado que mantiene en tensión a la ciudad carioca

En Portada

Caso Paraninfo: MP y Usac apelan resolución que benefició a estudiantest
Nacionales

Caso Paraninfo: MP y Usac apelan resolución que benefició a estudiantes

09:00 AM, Nov 11
Cristiano Ronaldo confirma que el próximo Mundial será su últimot
Deportes

Cristiano Ronaldo confirma que el próximo Mundial será su último

08:46 AM, Nov 11
Ataque armado deja un muerto en San Miguel Petapat
Nacionales

Ataque armado deja un muerto en San Miguel Petapa

08:47 AM, Nov 11
Pasajera de motocicleta sorprende a conductores en plena zona 9 y el video se vuelve viralt
Nacionales

Pasajera de motocicleta sorprende a conductores en plena zona 9 y el video se vuelve viral

08:13 AM, Nov 11

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos Centroamericanos#liganacionalCorrupciónMundial 2026#64VueltaaGuateReal MadridEstados UnidosSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

Emisoras  Escúchanos