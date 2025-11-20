 Motorista empuja a ciclista y lo hace estrellarse
VIDEO: motorista empuja intencionalmente a ciclista y lo hace estrellarse contra un árbol

También se hizo viral un video que muestra a un motorista atropellando a un peatón y huyendo de la escena en Ciudad Quetzal.

Motorista empuja a ciclista en carretera., Captura de pantalla video TikTok.
Motorista empuja a ciclista en carretera. / FOTO: Captura de pantalla video TikTok.

Un video que circula ampliamente en redes sociales ha generado indignación debido a la agresión intencional de un motorista contra un ciclista que transitaba tranquilamente durante la noche en una carretera de la zona de Pantitlán, en las cercanías del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Las imágenes muestran al ciclista desplazándose a la orilla de la vía, aparentemente camino a casa después de su jornada laboral.

El afectado portaba una chumpa reflectiva para asegurar su visibilidad y su bicicleta contaba con luces delanteras y traseras, cumpliendo con las medidas básicas de seguridad para circular en horario nocturno. En contraste, la motocicleta del agresor no llevaba ninguna luz, lo que incrementaba el riesgo en la vía.

En el video se observa cómo el motorista se aproxima deliberadamente al ciclista y, sin mediar palabra, lo empuja con fuerza. El impacto causa que el ciclista pierda el control, choque contra un árbol y caiga violentamente en el pasto debajo de una pasarela peatonal. La grabación fue realizada por un presunto cómplice que viajaba en otra motocicleta, lo que ha levantado más preocupación sobre la intención premeditada del ataque.

Motero patea a ciclista y provoca que se estrelle en un puente peatonal #enterateenreforma #noticiasmexico #viral #motero #motos #agrecion #ciclista #diversion #accidente

Hasta el momento se desconoce el estado de salud del ciclista y no se ha confirmado si presentó una denuncia formal contra el responsable. Las autoridades mexicanas aún no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso.

Motorista atropella a peatón en ruta hacia Ciudad Quetzal

Este incidente se suma a otro video viral que involucra a un motorista y que ha causado alarma en redes sociales. El hecho ocurrió en la ruta hacia Ciudad Quetzal, en San Juan Sacatepéquez, Guatemala.

Las imágenes muestran a un grupo de trabajadores intentando cruzar la calle cuando un motorista, sin detenerse, atropella a uno de ellos. Tras el impacto, el motociclista apenas voltea a ver a la víctima caída y se da a la fuga. Tampoco se conoce el estado de salud del hombre atropellado.

Video evidencia el violento accidente entre picop y tuc tuc en Retalhuleu

En el video se escuchan los gritos de alarma de las personas que presenciaron el impactante accidente.

