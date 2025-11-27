Seleccionado de baloncesto muere tras colgarse de aro

Un video difundido en redes sociales ha estremecido al mundo del deporte al mostrar el momento exacto en que Hardik Rathi, jugador profesional de baloncesto y seleccionado nacional de India, perdió la vida durante un entrenamiento. El joven de apenas 16 años practicaba solo en una cancha local cuando ocurrió el fatal accidente.
Según las imágenes captadas por una cámara de seguridad, Rathi ejecutó un potente slam dunk y se colgó del aro. Sin embargo, la estructura no soportó el peso y cedió de inmediato. El tablero y el poste completo se desplomaron sobre él, dejándolo inmovilizado. Al encontrarse totalmente solo, nadie pudo auxiliarlo en los segundos cruciales posteriores al impacto.
Era considerado una de las promesas del baloncesto
Las autoridades deportivas confirmaron que el hecho ocurrió el 25 de noviembre. Hardik era considerado una de las promesas del baloncesto indio: sano, disciplinado y con un futuro prometedor dentro de la selección juvenil de Haryana. Su muerte ha generado una profunda conmoción en el país.
La Asociación Olímpica de Haryana lamentó el fallecimiento y decretó tres días de suspensión en torneos y actividades deportivas como muestra de respeto hacia el joven y su familia, que hasta ahora no ha brindado declaraciones públicas.
El caso ha reavivado el debate sobre la seguridad en la infraestructura deportiva en India, especialmente porque ocurrió solo dos días después de un accidente similar. Aman, un joven de 15 años, murió cuando otro poste de baloncesto colapsó y cayó sobre él, lo que ha provocado críticas hacia el mantenimiento y condiciones de las canchas públicas.
La difusión del video ha intensificado el llamado de entrenadores, padres y autoridades para revisar urgentemente las estructuras deportivas, con el objetivo de evitar que tragedias como la de Hardik Rathi vuelvan a repetirse.