Avioneta choca contra carro tras aterrizaje de emergencia

Un impactante video difundido en redes sociales captó el instante exacto en que una avioneta se estrelló contra un automóvil mientras intentaba realizar un aterrizaje de emergencia en la carretera interestatal 95, en el condado de Brevard, Florida, Estados Unidos. El incidente ocurrió la tarde del lunes, alrededor de las 18:00 horas, según confirmó el Departamento de Bomberos y Rescate local.
La aeronave, que había despegado del Aeropuerto Regional de Merritt Island, reportó una falla de motor poco después de iniciar su ruta. Ante la pérdida de potencia, el piloto se vio obligado a buscar un punto de aterrizaje inmediato y descendió sobre la interestatal, cerca del marcador de milla 201, en la zona de Cocoa.
Durante la maniobra de emergencia, la avioneta impactó un vehículo Toyota Camry que circulaba por la vía en ese momento. En el automóvil iba únicamente la conductora, una mujer de 57 años, quien fue trasladada a un hospital cercano con lesiones leves. Pese a la gravedad del choque, tanto el piloto como un pasajero —ambos de 27 años— salieron ilesos.
En el video viral se observa cómo la avioneta desciende rápidamente sobre los carriles, toca el pavimento y, al no lograr estabilidad, golpea el vehículo. La aeronave rebota, gira abruptamente hasta chocar con la barrera de contención y finalmente se detiene fuera del marco de la cámara.
Administración Federal de Aviación se pronuncia
La Administración Federal de Aviación (FAA) informó que el piloto había reportado problemas mecánicos instantes antes del aterrizaje forzoso. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) abrió una investigación para determinar las causas de la falla y evaluar por qué la aeronave perdió potencia en ambos motores durante lo que se describió como un vuelo de instrucción.
El accidente provocó el cierre temporal de los carriles en ambas direcciones de la I-95, mientras los servicios de emergencia atendían la escena y retiraban los restos de la aeronave.