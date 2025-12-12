Médico graba aparente aparición paranormal en un hospital

Un video que se ha difundido en redes sociales muestra lo que parece ser una aparición paranormal dentro de un carro estacionado en un hospital de Mendoza, Argentina. En las imágenes, un médico capta una aterradora imagen en el asiento del copiloto, aunque al acercarse al vehículo constató que estaba vacío.
El incidente ocurrió cuando el médico escuchó un golpe detrás de él. Al voltear, observó lo que parecía ser una figura dentro del carro y decidió acercarse para investigar.
Estamos en este momento en el microhospital, escuchamos un golpe y nos dimos vueltas porque dijimos, ‘¿quién está entrando?’, cuestión de que no hay nadie atrás nuestro y miramos adentro del auto... se mueve dentro del auto y no hay nadie", se escucha en el video.
A pesar del temor, el hombre revisó el carro por dentro: abrió la puerta del copiloto y luego la trasera, confirmando que el vehículo estaba vacío. Sin embargo, al regresar a la clínica y apuntar nuevamente la cámara hacia el vehículo, la sombra reapareció en el asiento donde se encontraba inicialmente. En las imágenes se observa una figura que recuerda a la máscara de Ghostface, del filme Scream, que desaparece al acercarse a ella.
Debate por video captado en un hospital
El personal del hospital tomó la situación con cautela y, aunque algunos reaccionaron con sorpresa y humor, decidieron evitar utilizar el vehículo posteriormente.
Expertos en percepción visual sugieren que podría tratarse de un fenómeno conocido como pareidolia, en el que el cerebro interpreta estímulos ambiguos, como reflejos o sombras, como figuras reconocibles. Sin embargo, el video sigue siendo analizado y genera debate sobre la naturaleza de la aparente aparición paranormal registrada en el hospital.