 Médico graba aparente aparición paranormal en un hospital
El incidente ocurrió cuando el médico escuchó un golpe detrás de él.

Video viral muestra supuesto fantasma dentro de un auto., Captura de pantalla video TikTok.
Video viral muestra supuesto fantasma dentro de un auto. / FOTO: Captura de pantalla video TikTok.

Un video que se ha difundido en redes sociales muestra lo que parece ser una aparición paranormal dentro de un carro estacionado en un hospital de Mendoza, Argentina. En las imágenes, un médico capta una aterradora imagen en el asiento del copiloto, aunque al acercarse al vehículo constató que estaba vacío.

El incidente ocurrió cuando el médico escuchó un golpe detrás de él. Al voltear, observó lo que parecía ser una figura dentro del carro y decidió acercarse para investigar.

Estamos en este momento en el microhospital, escuchamos un golpe y nos dimos vueltas porque dijimos, ‘¿quién está entrando?’, cuestión de que no hay nadie atrás nuestro y miramos adentro del auto... se mueve dentro del auto y no hay nadie", se escucha en el video.

A pesar del temor, el hombre revisó el carro por dentro: abrió la puerta del copiloto y luego la trasera, confirmando que el vehículo estaba vacío. Sin embargo, al regresar a la clínica y apuntar nuevamente la cámara hacia el vehículo, la sombra reapareció en el asiento donde se encontraba inicialmente. En las imágenes se observa una figura que recuerda a la máscara de Ghostface, del filme Scream, que desaparece al acercarse a ella.

@extranoticias.pa

Fenomeno paranormal en un CAPS en Mendoza. Javier Molina, trabajador de Salud del microhospital mendocino, grabó lo que parece un reflejo dentro de un auto, fuera del edificio. El video fue grabado sin cortes y rápidamente se viralizó en redes sociales. ¿Qué es lo que se ve?

♬ News Report 113: Incident Reporting: Serious(1599717) - Takashi

Debate por video captado en un hospital 

El personal del hospital tomó la situación con cautela y, aunque algunos reaccionaron con sorpresa y humor, decidieron evitar utilizar el vehículo posteriormente.

Expertos en percepción visual sugieren que podría tratarse de un fenómeno conocido como pareidolia, en el que el cerebro interpreta estímulos ambiguos, como reflejos o sombras, como figuras reconocibles. Sin embargo, el video sigue siendo analizado y genera debate sobre la naturaleza de la aparente aparición paranormal registrada en el hospital.

Video muestra mortal accidente de motorista en zona 2

Motorista a exceso de velocidad no respeta señal de alto y muere tras impactar contra taxi pirata.

Emisoras  Escúchanos