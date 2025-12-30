Explosión arrasa con 60 puestos en mercado en Honduras

Una fuerte explosión seguida de un voraz incendio en uno de los mercados más concurridos de San Pedro Sula, Honduras, dejó como saldo preliminar a una mujer embarazada y varios niños con quemaduras, además de al menos 60 puestos completamente destruidos.
El incidente ocurrió la noche del 29 de diciembre, cuando los juegos pirotécnicos que se ofrecían en un puesto ambulante se encendieron de manera repentina, desatando una explosión de gran magnitud que provocó una reacción en cadena.
Las imágenes difundidas desde el aire muestran la magnitud de la tragedia: llamas extendiéndose rápidamente entre los locales, mientras decenas de personas corrían para ponerse a salvo en medio del caos y el humo.
Heridos y 60 puestos reducidos a cenizas
Según los reportes iniciales, más de 60 locales quedaron reducidos a cenizas, mientras que equipos de emergencia evacuaban a los heridos. Entre ellos se encontraban una mujer embarazada y varios menores de edad, quienes sufrieron quemaduras de gravedad.
Cuerpos de Bomberos y elementos de seguridad estatal y federal acudieron al lugar de inmediato para controlar el siniestro y auxiliar a las víctimas.
Las Fuerzas Armadas de Honduras, a través de la 105 Brigada de Infantería del Ejército de Honduras, continúan brindando apoyo en labores de seguridad y control del tránsito durante el incendio estructural ocurrido en la cuarta avenida y sexta calle de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés", informó la institución.
Autoridades locales confirmaron que el incendio ya fue controlado; sin embargo, bomberos continúan realizando labores de enfriamiento, debido a que en el área se almacenaban explosivos y materiales inflamables que representan un riesgo adicional.
Las causas exactas del siniestro siguen bajo investigación, mientras comerciantes y vecinos lamentan las pérdidas humanas y materiales que deja esta nueva tragedia en temporada de fin de año.